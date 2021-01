Skobutik#jobbjustnu - C. & J. Clark International Limited U.K Filial - Säljarjobb i Järfälla

C. & J. Clark International Limited U.K Filial / Säljarjobb / Järfälla2021-01-15Extrasäljare till Clarks Outlet I Barkarby2021-01-15Clarks är ett brittiskt skovarumärke som har tillverkat äkta läder skor sedan 1825. Idag är Clarks ett världsledande varumärke inom "vardagsskor" och säljer fler än 50 miljoner par skor varje år. Varje par skor som Clarks tillverkar kombinerar det välkända arvet, stilen, komforten och innovationen hos Clarks. Vi skapar stilrena skor som det är ett nöje att bära.Om digVi söker en positiv, flexibel och serviceinriktad extra säljare som kan arbeta vid behov på vardagar och varan helg.Du ska med ditt engagemang och focus på service hjälpa våra kunder att få en unik shoppingupplevelse. Du kan ha flera bollar i luften samtidigt när det är mycket att göra, men ser också till att ta eget initiativ när det är lugnt i butiken.Butiksförsäljning med kunden i fokus. Hjälpa till vid eventuella leveranser. Påfyllning av skor. Göra det som behövs i butiken.Varaktighet/arbetstidTjänsten är en behovsanställning och inleds med en provanställning.Arbetstiderna varierar vid behov.Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Tjänsten kan komma att tillsättas under ansökningstiden. Du är välkommen att skicka ditt CV med personligt brev tillVälkommen med din ansökan!Sista dag att ansöka är 2021-06-15C. & J. Clark International Limited U.K FilialFlyginfarten 417738 Järfälla5526516