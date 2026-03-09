Skill söker processoperatörer till Cloetta
Om företaget Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden, Nederländerna, Tyskland och Storbritannien. Sammantaget säljs Cloettas produkter i fler än 50 länder. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till exempel Läkerol, Ahlgrens, Jenkki, Kexchoklad, Malaco och Sportlife. Cloetta har sju fabriker i fem länder. I Ljungsbro finns Cloettas produktionsanläggning för choklad, wafer, skum och dragerade produkter. Här arbetar idag ca 350 personer.
Dina arbetsuppgifter I rollen som processoperatör ansvarar du tillsammans med ditt team för att tillverkningen sker på ett säkert, effektivt och kvalitativt sätt. Arbetsuppgifterna roterar, vilket gör att du får variation i ditt arbete. Du ansvarar för allt från att köra maskiner och övervaka processer till att utföra kvalitetskontroller, packning och enklare underhåll. Cloetta är måna om att du ska få en bra start och ser till att du får en gedigen introduktion och stöd från en handledare, så att du känner dig trygg i din roll från första dagen.
På Cloetta arbetar de 5-skift, 4-skift och 3-skift. Arbetet är skiftbaserat och innebär rotation mellan dag, kväll och natt samt helg om man jobbar 5-skift eller 4-skift.
Din profil Vi tror att du är en noggrann och engagerad person som drivs av att göra ett bra jobb. Du är ansvarstagande, samarbetar gärna med andra och strävar alltid efter att leverera hög kvalitet i det du gör. Din nyfikenhet gör att du alltid är mån om att lära dig mer och utvecklas.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet från process- eller livsmedelsindustrin
Truckkort
Travers
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Möjlighet att arbeta skift
B-körkort
Ansökningsförfarande Tjänsten är initialt ett konsultuppdrag via oss på Skill. Det innebär att du är anställd hos oss på Skill och har ditt uppdrag hos Cloetta.
Urvalet kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta inte med att skicka in CV och personligt brev till oss idag. Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta ansvarig rekryterare Jesper Björklund, jesper.bjorklund@skill.se
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
