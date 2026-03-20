Skill söker heltidsanställda till Duell AB
2026-03-20
Publiceringsdatum2026-03-20Om företaget
Duell AB grundades 1983 i Korsholm och är ett importföretag som via ett omfattande återförsäljningsnätverk säljer importerade och egna produkter i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Belgien, Tyskland, Frankrike, England, Irland, Spanien, Tjeckien och Rumänien. Duells moderna logistikcenter finns i Korsholm i Finland, Tranås i Sverige, Hengelo i Nederländerna och i Montpellier i Frankrike. Koncernen har idag internationellt en personalstyrka på nästan 200 medarbetare.Arbetsuppgifter
Som lagermedarbetare är din huvudsakliga arbetsuppgift att plocka order som ska skickas till återförsäljare runt om i Europa. Arbetet innebär också arbete med inleverans av nya produkter. Plockningen är digitaliserad och du arbetar i en handdator där du automatiskt får upp den högst prioriterade ordern i din dator och sedan följer du systemet för att bygga din order på bästa sätt. Du har själv ansvar för att uppfylla och prestera enligt de mål som sätts för dagen.
Tjänsten är heltid. Duells lagerverksamhet ligger på Höganloft i Tranås och arbetstiderna är förlagda på dagtid, 07-16.
Uppdraget beräknas påbörjas under mars/april och förväntas pågå till och med slutet av augusti. Det är ett krav att den sökande kan arbeta under hela sommarperioden.Profil
Du är kvalitetsmedveten, har lätt för att arbeta i ett högt tempo och är van vid att ta ansvar. Goda kunskaper i svenska såväl tal som skrift är ett krav. Har du dessutom truckkort och truckvana är det meriterande!
För att trivas hos oss är du en lagspelare som gillar att samarbeta med dina kollegor och bidrar till en positiv stämning på arbetsplatsen. Du är målmedveten och gillar att utmana dig själv för att uppnå de dagliga målen. Arbetet innehåller en del lyft och rörelse, så det är viktigt att du har en god fysisk form för att kunna ta dig ann arbetsuppgifterna. Har du dessutom ett intresse för motorsport blir vi extra glada - det är nämligen något vi brinner för!
Ansökningsförfarande:
Detta är initialt ett konsultuppdrag via Skill under Duells högsäsong. Vid frågor vänligen kontakta ansvarig rekryterare Gentonis Gjikokaj på 036-18 84 03, gentonis.gjikokaj@skill.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
