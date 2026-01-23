Skiftledare till Nisses bodega
2026-01-23
Hos oss på Destination Apelviken blir du en del av något mer än bara en arbetsplats. Här möts vi av havets lugn, kollegor som bryr sig och en miljö där gemenskapen är lika självklar som solskenet på stranden. Vi jobbar nära varandra, hjälper varandra och gör varje dag lite bättre - både för våra gäster och för oss själva!
Hos oss står Gästen i fokus, vi är Stolta, Ansvarsfulla och vi ser alltid till att ha det Sköj tillsammans.
Inför säsongen 2026 söker vi en trygg, tydlig och energifylld skiftledare till Nisses Bodega - någon som gillar ansvar, tempo och att få ett team att fungera riktigt bra.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda teamet och fördela arbetsuppgifter
Hålla koll på flödet och säkerställa god service
Stötta kollegor och hoppa in där det behövs
Lösa problem snabbt och skapa trygghet i tempot
Vara behjälplig i kök, servering, kassa och disk
Se till att restaurangen känns välkomnande och ren
Bidra till en bra arbetsmiljö och laganda
Vi söker dig som:
Naturligt kliver fram och tar ansvar
Gillar att ha överblick och fatta beslut
Är som lugnast när det händer mycket
Motiverar andra och skapar en god stämning
Kavlar upp ärmarna och rycker in där det behövs
Trivs i ett högt tempo och gillar att samarbeta
Den som trivs bäst i denna roll är en person som får energi av ansvar och som gillar att hjälpa andra att lyckas
Vi erbjuder:
en central roll i ett engagerat och varmt team
en chans att växa och utvecklas i en ledarroll
en sommar fylld av utveckling, teamwork och Sköj Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Destination Apelviken AB
(org.nr 556246-2704), http://www.apelviken.se
Sanatorievägen 4 (visa karta
)
432 53 VARBERG Jobbnummer
9702640