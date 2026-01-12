Skiftledare 50% Mölndal
2026-01-12
Är du en person som tycker om att arbeta i högt tempo och brinner för att leverera bra service med ett leende på läpparna? Då kanske det är dig vi söker! Tillsammans med leklandschefen har du en nyckelroll i att leda och driva leklandet. Du kommer även ansvara för leklandet när leklandschefen inte är på plats. Utöver det kommer du eventuellt bli ansvarig för ett eller flera områden som till exempel kalas eller kök.Publiceringsdatum2026-01-12Dina arbetsuppgifter
• Driva verksamheten efter Leo's 4S- Säkerhet, Städ, Service och Sälj
• Arbeta efter företagets koncept och grunder
• Ansvara för att leklandet alltid är i toppskick
• Inköp
• Anordna barnkalas
• Tillaga och servera enklare maträtter
Arbetet är operativt där du är en del av ditt team.Kvalifikationer
Du ska ha tidigare arbetserfarenheter och det är meriterande att ha arbetat inom service- eller restaurangbranschen samt gärna inom kök. Du är självgående, flexibel och strukturerad i ditt arbete. Du ska trivas med att jobba i högt tempo och inte ha några problem att hantera stress. Eftersom jobbet tidvis är fysiskt krävande ser vi gärna att du delar vår syn på en sund livsstil och håller dig i form och tar ansvar för din hälsa. Vi söker dig som är en positiv person som tillsammans med teamet ska arbeta för att nå uppsatta mål. Sist men inte minst älskar du kontakten med gäster och strävar alltid efter att överträffa gästens förväntningar!
Utöver ovan sätter vi alltid Leo's värdeord i fokus när vi söker nya medarbetare:
Lojalitet: Vi visar lojalitet mot företaget och kollegor genom att agera enligt våra budord.
Engagemang: Vi bryr oss om hur det går för företaget och vill själva bidra till Leo's framgång.
Omtanke: Vi bryr oss om och finns alltid tillhands för våra gäster och varandra.
Samarbete: Vi arbetar tillsammans mot företagets mål. Leo's framgång är resultatet av allas insatser.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 50 % med start omgående. Möjligheten till mer jobb finns eventuellt. Arbetstiderna varierar men ett krav är att du ska jobba minst varannan helg. Vi är anslutna till kollektivavtal.
Intervjuer sker löpande - så sök tjänsten redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Leo's AB
(org.nr 556700-1473) Jobbnummer
9679997