Skiftgående Operatör till kund med start Augusti - Adecco Sweden AB - Verktygsmaskinoperatörsjobb i Västerås

Adecco Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Västerås2021-06-30Vill du jobba i en spännande högteknologisk bransch!2021-06-30Nu söker vi processoperatörer till Konverteringen hos vår kund i Västerås. Uppdragsstart i Augusti.På Konverteringen finns Bränslefabrikens kemiska processanläggning för produktion av urandioxidpulver samt tillhörande processer för rening och återföring av uran och kemikalier. Konverteringen består idag av ca 25 anställda inom tillverkning och driftstöd.För att klara ökade volymer under kommande år behöver konverteringen öka personalstyrkan, därför söker vi konsulter som skiftgående processoperatörer. Konsultuppdraget kan leda till en anställning hos kunden i framtiden. Arbetet bedrivs för närvarande som 5-skiftsgång men kan komma att ändras i närtid.Huvudarbetsuppgifterna är inom konverteringens verksamhet för pulvertillverkning samt kemikalie- och uranåtervinning.I arbetet kommer du bland annat att:Styra och övervaka tillverkningsprocessenProvtagning och uppföljning av resultat.Protokoll- och journalskrivning.Planera och bereda arbetsordrar för underhåll av driftutrustning.Rengöra, demontera och montera driftutrustning.Operatörsunderhåll, utbyte av komponenter och provning av funktioner i utrustningarVara delaktig/drivande i skiftlagets förbättringsarbete.Om digDu har tekniskt intresse och lätt för att förstå tekniska instruktioner.Du har minst teknisk gymnasieutbildning, gärna utbildning med processteknisk inriktning.Du har erfarenhet från liknande arbetsuppgifter inom industrin.Arbetslivserfarenhet från uranförande system eller annan processindustri är mycket meriterande.Du behärskar de vanliga förekommande datorprogrammen, tex Excel och Word.Erfarenhet från SAP är meriterande.Goda kunskaper i svenska är ett krav då den säkerhetsrelaterade dokumentationen är mycket omfattande och grundläggande för anläggningens säkra drift.Du som personHar samarbetsförmåga internt i gruppen såväl som inom företaget.Kan planera din vardag för att uppnå effektivitet.Kan arbeta självständigt.Har vilja att utbilda och utveckla dig själv.Noggrannhet och ordningssinneOm AdeccoUppdraget är ett konsultuppdrag på heltid med tillsättning i Augusti. Som konsult får du en anställning hos Adecco Sweden. Självklart har vi kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra och vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, rabatt på träningskort m.m. För att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.Adecco är ett av världens största rekryterings- och bemanningsföretag. Vår storlek gör att vi har kunder i de flesta olika branscher och en anställning som konsult hos oss leder ofta till att både ditt sociala och professionella kontaktnät växer. Då vi på Adecco samarbetar med många attraktiva företag som anlitar oss för sina personalbehov finns också chans att du erbjuds tjänster som aldrig når den öppna marknaden.Om ansökanRekryteringsarbetet sker löpande under ansökningstiden. Vänligen bifoga CV och personligt brev och sök tjänsten genom att klicka på knappen "Ansök".KontaktuppgifterHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: rickard.luchterhand@adecco.se Har du frågor angående registrering, var god kontakta Adeccos Kandidatsupport: kandidatsupport@adecco.se alt. via tel: 08 - 598 980 10.Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid VisstidFast lönSista dag att ansöka är 2021-08-15Adecco Sweden AB5838962