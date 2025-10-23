Skiftgående Arbetsledare
Nammo-koncernen har ca 3.700 anställda och finns representerade i 11 länder världen över. Verksamheten omfattar utveckling, produktion och försäljning av högteknologiska försvarsprodukter samt miljövänlig demilitarisering. Nammo Sweden AB finns på fyra orter i Sverige och har ca 550 anställda.
Nammo är ett värderingsstyrt företag och våra värderingar Engagemang, Precision och Omtanke genomsyrar hela vår verksamhet.
Om rollen
Som arbetsledare får du ansvar för att leda och driva arbetet för din grupp. Till din hjälp har du ett 15-tal medarbetare som du har fullt personalansvar för. Du rapporterar till Processchef på vårt gjuteri.
Säkerheten är alltid högst prioriterad och som produktionsledare har du arbetsmiljöansvaret för den verksamhet och de resurser som tillhör produktionsavsnittet.
Exempel på ansvar och arbetsuppgifter:
• Ledarskap: medarbetarsamtal, lönesamtal, rehab, arbetsmiljö etc
• Driva effektivitets- och produktivitetsförbättringar samt optimera resursutnyttjande
• Mål- och nyckeltalsuppföljning
• Leda daglig styrning
• Delta i internrevisioner
• Bidra till utvecklingen av tvärfunktionellt samarbete
• Tillse att produktionen följer gällande krav i ledningssystemet för kvalitét och yttre miljö
• Ansvara för att all personal under eget ansvarsområde har kännedom om arbetsplatsrutiner och instruktioner samt tillse att efterlevnad sker
Vår kandidat
Vi söker dig som har dokumenterad god ledarerfarenhet från liknande roll i process- eller annan tillverkande industri. Utbildning inom ledarskap är meriterande.
Som ledare är du coachande och tror på att involvera och motivera medarbetare samtidigt som du har modet att ifrågasätta invanda beteenden och fatta beslut. Genom initiativförmåga, ett starkt driv och genomförandekraft hittar du nya vägar för att uppnå optimalt resultat.
Skiftform: 5-skift
För mer information är du välkommen att kontakta Mikael Eriksson 076-496 25 54. Välkommen med din ansökan senast 2025-11-09 men gärna tidigare då vi hanterar ansökningar löpande.
Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
