Skiftet söker junior systemutvecklare
2026-02-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Med hundratusentals som engagerar sig är Skiftet en av Sveriges största progressiva kampanjorganisationer.
Nu expanderar vi, och vi behöver dig som vill bygga tekniken bakom samhällsförändringarna.
Skiftets teknik är central för allt vi gör. Våra kampanjer, vår fundraising och vår förmåga att mobilisera människor vilar på system som vi själva bygger, utvecklar och driftar. Det handlar om marknadsunika verktyg, plattformar byggda specifikt för att driva progressiv förändring i stor skala.
Vi rekryterar nu en junior systemutvecklare som ska växa in i rollen tillsammans med vår teknikchef och bli en central del av Skiftets tekniska kapacitet.
Dina främsta arbetsuppgifter är:
Du arbetar tillsammans med vår teknikchef med att utveckla och underhålla Skiftets tekniska infrastruktur. Det innebär i praktiken administration och drift av nuvarande system samt att stötta hela teamet i tekniska frågor och administration.
Över tid växer rollen mot systemutveckling: att se till att Skiftets olika system kan kommunicera med varandra, hantera personuppgifter säkert och stödja vårt kampanjarbete. Du kommer att arbeta med våra egenutvecklade plattformar som har potential att bli verktyg för hela den progressiva rörelsen.
Det här är en unik möjlighet att lära sig olika system som ingen annan arbetsplats erbjuder. Du kommer att få djup förståelse för hur teknik kan användas strategiskt för att förändra samhället.
Vem vi letar efter
Skiftet är en organisation som värderar tydlighet, professionalism, ansvar och kommunikation.
Du tar ägarskap för dina uppgifter och levererar med kvalitet. Du kommunicerar rakt om vad du gör, varför och när det är klart, och du ger och tar feedback konstruktivt. Du prioriterar fokus framför aktivitet och tänker långsiktigt. Du ser misstag som tillfällen att lära och söker aktivt efter sätt att bli bättre. Du förstår din roll och ditt mandat. Om du känner att detta passar in på dig, uppmanar vi dig att söka tjänsten.
Vi uppmuntrar aktivt ansökningar från människor med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv. Formell utbildning betyder mindre för oss än initiativförmåga, eget driv och vilja att lära. Du måste inte kunna allt idag, det gör ingen på Skiftet. Men du måste vilja ta ansvar för att lära dig.
Även om du inte uppfyller alla nedanstående krav är du välkommen att söka tjänsten hos oss.
Du är någon som har/är:
- Alla Skiftets egenutvecklade system är gjorda med ramverket Ruby on Rails, tillsammans med React för frontend. Du behöver därför kunna modern Ruby och Javascript
- Delar Skiftet-rörelsens värderingar och följer samhällsfrågor aktivt
- Agerar professionellt och hanterar feedback på ett konstruktivt sätt
- Kan lösa komplexa problem med tekniska lösningar
- Är villig att arbeta med AI-verktyg
- Nyfiken på att lära dig nya saker och tar initiativ till personlig utveckling
- Erfarenhet av systemutveckling och integrationer mellan olika plattformar.
Bonuspoäng:
- Erfarenhet av frontendutveckling och webbdesign
- Erfarenhet av hantering av personuppgifter och GDPR.
- Erfarenhet av tidigare likvärdigt arbete
- Erfarenhet av att arbeta med Claude Code med senast tillgängliga modellen
- Kunskap om kampanjteknik, CRM-system eller liknande verktyg.
Vad vi erbjuder dig som anställd
- Unik teknisk utveckling. Du får arbeta med egenutvecklade marknadsunika system. Få arbetsplatser erbjuder möjligheten att lära sig och påverka system av den här kalibern.
- Meningsfullt arbete. Dina arbetsuppgifter leder till faktisk samhällsförändring. Det du bygger används av hundratusentals människor.
- Tydlig och hälsosam arbetsplats. Vi arbetar aktivt med att skapa en kultur av tydlighet och hållbarhet.
- Kompetensutveckling. Personlig budget för kompetensutveckling samt tillgång till internationella spetskompetenser.
- Sommartid. I år gör vi ett försök med förkortad arbetsvecka under juni och juli
- Friskvårdsbidrag. 5 000 kr per år och friskvårdstimme varje vecka.
- Inget karensavdrag. Full sjuklön från dag 1.
- Möjlighet till distansarbete. Inklusive frivilligt distansarbete utomlands under kortare perioder.
Formalia
Arbetsplats: Bagarmossen, Stockholms kommun. Vi är öppna för distansarbete och har lång erfarenhet av att kollegor framgångsrikt arbetar på distans.
Lön: Grundlönen är 33 488 kr/mån. Vi har kollektivavtal med Handels/akademikerförbundet.
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning.
Omfattning: Heltid, 38 timmar i veckan (100%).
Tillträde: under våren efter överenskommelse
Sista dag att ansöka är 31/3
Rekryteringsprocessen
Tjänsten tillsätts löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Steg 1 - Ansökan. Skicka in CV och personligt brev via Varbi. Vi tar inte emot ansökningar via mejl.
Steg 2 - Intervjuer och tester. Vi kallar kandidater till upp till två tester och två intervjuer. I intervjuerna kommer vi se om du passar in i vår organisationskultur, dina personliga egenskaper och om du matchar det vi förväntar oss av anställda på Skifte för Sverige. Intervjuerna kommer ske digitalt om inget annat sägs. Testerna kommer handla mer om dina tekniska färdigheter och ske på plats. Den första intervjun kommer ske med verksamhetschef. Den andra intervjun kommer även teknikchef att delta på.
Steg 3 - Referenser. Vi kontaktar toppkandidatens referens(er) och erbjuder sedan kontrakt.
Kontaktuppgifter för detta jobb
Joel E. Svensson, teknikchef - 070-559 11 14
Henrik Örtenstrand Malmrot, verksamhetschef - 0729339828
Ersättning

Fast
