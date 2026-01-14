Skara Frys AB söker orderadministratör (sommarjobb)
2026-01-14
Skara Frys är ett fryshus med lång erfarenhet av lagringstjänster gällande frysta och kylda livsmedel. Vi söker en orderadministratör för arbete med
• Hantera kundernas in- och utgående order
• Transportbokningar
• Planering
• Övrigt förekomna arbetsuppgifter på avdelningen
Vi söker dig som är arbetsvillig, serviceinriktad och kan hantera flera arbetsuppgifter samtidigt Som person är du lösningsfokuserad, självgående och ansvarstagande. Du är mån om att hålla en hög kvalité i ditt arbete och trivs med att arbeta självständigt. Du har en positiv inställning och bidrar till en trevlig stämning på arbetsplatsen.
Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.
Meriterande om du har eller går en eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller administration.
Tjänsten är ett sommarvikariat.
Urval och intervjuer sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag har löpt ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
E-post: linda@skarafrys.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Orderadministratör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skara Frys AB
(org.nr 556189-8130) Kontakt
Linda Carlsson linda@skarafrys.se 0511-24032 Jobbnummer
9683023