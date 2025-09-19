Skadespecialist - Sjuk- och Olycksfall
Trygg-Hansa Försäkring Filial / Bankjobb / Umeå Visa alla bankjobb i Umeå
2025-09-19
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trygg-Hansa Försäkring Filial i Umeå
, Ragunda
, Luleå
, Stockholm
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vill du ha ett ansvarsfullt och intressant arbete där du har möjlighet att ständigt utveckla dig själv, teamet och våra arbetsprocesser mot utmanande mål? Vill du bidra till verksamhetens utveckling genom att dela med dig av dina insikter och erfarenheter? Då är det dig vi söker!
Nu söker vi en senior skadespecialist vars huvuduppdrag är att säkra kompetensen och kvaliteten hos våra medarbetare och i våra processer genom att systematiskt arbeta med uppföljning, utveckling och utbildning i olika format. Vi arbetar alltid med utgångspunkt i ett högt kundfokus kombinerat med hög kvalité genom hela skaderegleringsprocessen.
Om rollen | Utbilda, stödja och utveckla verksamheten
I rollen som skadespecialist kommer du att utgöra en viktig del av en grupp som tillsammans arbetar mot gemensamma mål. En skadespecialist har fyra huvudsakliga uppdrag:
Att stödja verksamhetens långsiktiga kompetensbehov genom skadetekniskt stöd och utbildning.
Att kvalitetssäkra skadeprocesser och utveckla riktlinjer utifrån gällande rätt och villkor.
Att vara representant i interna forum och kanalisera problemställningar och information.
Att representera Trygg-Hansa i branschgemensamma sammanhang.
I rollen som skadespecialist används olika verktyg och metoder för att inhämta, bearbeta och analysera information. Skadegranskning är ett naturligt inslag och insikter används som beslutsunderlag för fortsatt ärendehantering samt till processutveckling. Arbetet ställer krav på struktur, förmåga att avgränsa samt prioritera.
Verksamheten är mångfasetterad vilket ställer höga krav på att du kan anpassa dig till olika situationer och är beredd på att utföra såväl rutinuppgifter som mer kvalificerade arbetsuppgifter. Verksamheten är i ständig utveckling och förbättringsarbete är en del av din vardag. Olika sidouppdrag förekommer, liksom att vara tillgänglig för tillfälliga projekt och specifika frågeställningar.
Tjänsten är placerad i Umeå och rapporterar till gruppchef för Specialister i Umeå. Teamet består av sju skadespecialister inom sjuk- och olycksfall samt två skadespecialister inom personskador. Resor kan förekomma till övriga kontor.
Om dig | Gedigna kunskaper och engagemang för lärande
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning samt minst 5 års arbetslivserfarenhet från relevanta roller. Vi ser gärna att du har projekterfarenhet samt arbetat med juridiska frågeställningar. Det är även viktigt att du har ett intresse för medicinska frågor då detta genomsyrar våra arbetsuppgifter. Stor vikt läggs på personliga egenskaper och självledarskap är ett krav.
För denna roll vill vi att du:
Trivs med att ta initiativ och driva förbättringsförslag samt motiveras av att vara involverad i flera projekt och förbättringsarbeten samtidigt.
Är resultatorienterad och har förmåga att arbeta effektivt även i stressiga situationer.
Utvärderar systematisk olika perspektiv och fattar beslut som ser till verksamhetens bästa.
Är en god kommunikatör och har förmågan att uttrycka dig väl och argumentera sakligt. Du är duktig på att lyssna och vara uppmärksam samtidigt som du är lösningsfokuserad.
Har förmåga att snabbt kunna sätta sig in i komplex materia och har erfarenhet av att strukturera, analysera, dra slutsatser, dokumentera samt presentera ditt arbete.
Har erfarenhet och kunskap kring GDPR-regelverk.
Med lätthet kan föra dig i en professionell och strategisk miljö och du ses som en god nätverkare.
Ditt fokus ligger på att nå uppsatta mål, vare sig du arbetar själv eller tillsammans med kollegor.
Om oss | Vi tar ansvar, visar tillit och skapar utveckling
I denna breda roll får du möjligheten att arbeta som skadespecialist i ett team med hög kompetens, stort engagemang, som fokuserar på att underlätta våra kunders vardag genom ett proaktivt kundmöte. Vi utbyter erfarenheter och ger stöd vid svårigheter för att växa och nå gemensamma resultat tillsammans. Hos oss är alla viktiga och vi har hög psykologisk trygghet.
Här erbjuds du möjlighet att delta i ett kreativt och inspirerande arbete där dina insatser räknas i ett företag som har en samhällsbärande funktion. Du kommer att ingå i sammanhang där du internt representerar vår verksamhet, ett gott samarbete både internt och externt är av största vikt. I rollen ingår samarbete med bland annat vår juridik-, produkt- och kommunikationsavdelning.
Vi tror att du på kort tid kommer utvecklas i din roll och dina tidigare erfarenheter och intressen kommer få utrymme att prägla rollen. Till din hjälp har du stöttande kollegor med gedigen kunskap och erfarenhet.
Ansökan | Vi ser fram emot att höra från dig
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Vi uppmuntrar dig att ansöka så snart som möjligt, dock senast 2025-10-17. Tillträde enligt överenskommelse.
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chef David Lennartsson på david.lennartsson2@trygghansa.se
. Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar per mail.
Slutkandidater kommer att genomgå en bakgrundskontroll.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss kontakt från annons-, konsult- och rekryteringsföretag gällande våra annonserade roller.
Fackliga representanter
Akademikerföreningen: Lena Darin, lena.darin@trygghansa.se
Forena: Lina Frykholm lina.frykholm@trygghansa.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trygg-Hansa Försäkring filial
(org.nr 516403-8662)
Döbelnsgatan 19 (visa karta
)
903 30 UMEÅ Jobbnummer
9517617