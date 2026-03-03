Skaderådgivare
2026-03-03
Är du på jakt efter nya utmaningar? Just nu söker vi skaderådgivare till Bilia i Segeltorp. Vi värdesätter din potential och vilja att utvecklas med oss.
Det här erbjuder Bilia
En inkluderande organisation som värdesätter dig och dina kompetenser. Du ges utrymme att växa tillsammans med oss genom utbildning, stöttning, samarbete samt bra utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du vara en del av att skapa hållbara och nya innovativa lösningar.
Vi tycker man ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har Bilia medarbetarnas framtid, hälsa och privatliv i åtanke och arbetar aktivt för att främja välmående och trygghet. Vi erbjuder bra personalrabatter och förmåner.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta efter skadeprocessen som innebär mottagning av kund, tidsbokning, boka hyrbil till kund, fakturering, skadebesiktning, räkna på kalkyler till försäkringsbolag och utlämning av bil. Du ansvarar även för att arbete planeras ut i Cabplan på respektive Skadetekniker.
Vad vi önskar av dig
Vi tror att du har kunskaper inom fordonsteknik samt är bra på att hantera kunder. Vi ser att du har erfarenhet av arbete med skadeberäkning och har du dessutom kunskap i Cabas är det meriterande. Du behärskar svenska flytande i tal och skrift samt innehar B-körkort. Du har en god datavana och digital förståelse.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och placering är på Bilias anläggning i Segeltorp. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef.
Urvalsarbetet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, skicka därför in din ansökan redan idag. Då vi arbetar för en jämnare könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.
Ersättning
