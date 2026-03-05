Skadejurist
2026-03-05
Vill du arbeta i en roll där du gör verklig skillnad för kunder när det verkligen gäller? Vi söker nu en skadejurist som huvudsakligen kommer att arbeta med ansvars- och rättsskyddsärenden. Hos oss får du möjlighet att bidra till trygghet för våra kunder genom ditt engagemang, din kunskap och din förmåga att hantera ärenden utifrån gällande försäkringsvillkor och lagstiftning.
Som skadejurist ingår du i ett mindre team av specialister som arbetar med skadereglering inom rättsskydd, ansvar och entreprenadskador. Arbetet sker främst digitalt och via telefon, där du självständigt ansvarar för hela skadeprocessen - från första kundkontakt och utredning, till beslut om ersättning och eventuell utbetalning. Du hanterar även administrativa uppgifter.
I rollen kommer du att:
- Utreda och bedöma om skadeståndsskyldighet föreligger för försäkringstagaren
- Ha kontakt med juridiska ombud, försäkringstagare och andra berörda parter
- Självständigt fatta beslut i ersättningsfrågor utifrån försäkringsvillkor, praxis och lagstiftning
Reglering och hantering av skador är kärnan i vår verksamhet - det är när skadan inträffar som vi levererar på vårt löfte till kunden. Vår ambition är att erbjuda marknadens bästa kundupplevelse, och vi tror att engagerade och kompetenta medarbetare är nyckeln till att lyckas.
Vem är du?
Vi söker dig som har juristexamen eller motsvarande juridisk kompetens, gärna med erfarenhet av rättsskydds- och ansvarsskadereglering. Du har ett intresse för skadeståndsrätt och är van att uttrycka dig väl på svenska, både i tal och skrift. Erfarenhet av skadereglering, utrednings- och förhandlingsarbete är meriterande.
Du är:
- Engagerad, prestigelös och beslutsför
- Kommunikativ och har lätt för att skapa förtroende och bygga relationer
- En lagspelare med helhetssyn och samarbetsförmåga
- Strukturerad, ansvarsfull och uthållig
- En god representant för vårt varumärke i alla sammanhang
Våra värderingar - "framtida och samtida", "vi växer tillsammans" och "människor i fokus" - genomsyrar allt vi gör. Vi värdesätter jämställdhet och mångfald, och ser gärna att du bidrar till en inkluderande kultur och ett hållbart arbetsklimat. Nyfikenhet och flexibilitet uppskattas!
Mer information
Tjänsten är ett heltidsvikariat på 12 månader med placering i Vänersborg. Du tillhör Affärsområde Skador och rapporterar till avdelningschef för Egendomsskador. Vi tillämpar löpande urval, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Tillträde sker enligt överenskommelse.Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
- Lotta Ferm, Avdelningschef Egendomsskador, 0521-27 32 69
- Johan Niklasson, Skadejurist (frågor om arbetsuppgifter), 0521-27 33 93
- Lea Grönkjär, HR Affärspartner, 0521-27 30 17
- Karin Eriksson-Gustavsson, Facklig företrädare FORENA, 0521-27 30 74
Välkommen med din ansökan!
Välkommen till LF Älvsborg. Genom lärande, engagemang och tilltro till varandra försäkrar vi att du kan växa hos oss. Vi är en arbetsgivare som vill bidra till ett hållbart arbetsliv med bra anställningsvillkor och flexibelt arbetssätt. Tillsammans skapar vi en inkluderande arbetsplats att trivas i och välkomnar alla, oavsett bakgrund. Var med oss och skapa en kundupplevelse i tiden - och för framtiden! Ersättning
