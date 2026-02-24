Skadedjurstekniker | Anticimex | Piteå
Är du intresserad av att arbeta med skadedjursbekämpning och skapa trygga miljöer för både människor och djur? Vi söker nu skadedjurstekniker till vår kund Anticimex. Här får du ett omväxlande arbete där både fältarbete och kundkontakt ingår, i en roll som är viktig för säkerhet och trivsel i bostäder, företag och offentliga miljöer.Publiceringsdatum2026-02-24Om tjänsten
Som skadedjurstekniker hos Anticimex arbetar du med förebyggande åtgärder, utredning och bekämpning av skadedjur såsom gnagare, fåglar, insekter och andra oönskade djur. Arbetet innefattar fältinsatser hos privatpersoner, företag och kommunala verksamheter, provtagning och dokumentation samt rådgivning till kunder om åtgärder och förebyggande metoder.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Inspektioner och utredningar för att identifiera skadedjur och orsaker
Planering och genomförande av bekämpningsåtgärder enligt gällande lagstiftning och riktlinjer
Montering och underhåll av fällor och tekniska skyddsåtgärder
Kundkontakt, dokumentation och rapportering av genomförda insatser
Samarbete med kollegor och externa aktörer för att hitta långsiktiga lösningar
Detta är ett sommarjobb under perioden 15 maj till 15 augusti, så det är viktigt att du som söker har möjlighet att arbeta under hela perioden. Övernattningar på annan ort kan förekomma.
Om dig
Vi söker dig som är ansvarstagande, serviceinriktad och har ett gott sinne för problemlösning. Du trivs med varierande arbetsdagar och att arbeta både självständigt och i team. Rollen kräver noggrannhet i dokumentation och ett professionellt förhållningssätt i kundmöten. Du behöver känna dig trygg med att stundtals arbeta i trånga utrymmen, på höga höjder, på vindar och i husgrunder.
Formell kompetens
Giltigt körkort B
God förmåga att uttrycka dig i svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet eller utbildning inom skadedjursbekämpning, miljö- eller naturvård, eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av hantering av bekämpningsmedel och arbetsmetoder enligt gällande föreskrifter
Höghöjdsutbildning
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Elin Ejrendahl via e-post: elin.ejrendahl@lernia.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
