Sjuntorp Produktionsteknik söker Mekaniker med svets kompetens - Tranpenad Bemanning i Stockholm AB - Maskinreparatörsjobb i Trollhättan

Prenumerera på nya jobb hos Tranpenad Bemanning i Stockholm AB

Tranpenad Bemanning i Stockholm AB / Maskinreparatörsjobb / Trollhättan2021-04-09Du kommer till ett företag i expansiv fas så sök dessa spännande tjänster redan idag!OM TJÄNSTENDu kommer ingå i ett team som jobbar med industriservice och maskininstallationer.Man jobbar ute på fältet med flytt av maskiner och installationer samt service av diverse industriutrustning. Du kommer jobba med svetsning, framför allt MMA vid tillverkning och ombyggnationer ute hos våra kunder.OM DIG SOM SÖKERVi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och jobbet kräver en stor social förmåga, att du är samarbetsvillig och bra på att jobba i grupp samt både kan leda och bli ledd i gruppen. En hög arbetsmoral och en flexibilitet är ett måste då vissa jobb kräver att bli färdiga på deadlines och då behöver man bidra med sin vilja att lösa situationen vilket bl.a. kan kräva övertid med kort varsel. Tunga och besvärliga lyft kan förekomma trots behjälplig utrustning så viktigt att du är frisk och stark i kroppen.DIN BAKGRUNDVi söker dig som jobbat med industriservice med svets kompetens eller på annat vis arbetat med svetsning i ditt yrkesliv. Du behöver ha ett genuint tekniskt intresse och med ett gediget skruv -och mekaniskt intresse. B-körkort är ett måste och BE-kort är meriterande. Vi ser gärna att du har kunskaper för spånskärande bearbetning, någon form av NC -eller CNC kunskap och van att arbeta med truckar och liftar.En fullgjord gymnasieutbildning, behärska engelska framför allt i tal och enklare datakunskaper är andra faktorer vi värdesätter i vår rekrytering.VAD SJUNTORP PRODUKTIONSTEKNIK KAN ERBJUDA DIGVare sig du är anställd i Sjuntorp Truck/Maskin, Sjuntorp Produktionsteknik, Elinc eller JOPRO är du en del av ett glatt gäng med god gemenskap. Dess tillvaro genomsyras av den goda "Sjuntorpsansdan" och de ser fram emot att se dig som sin nya arbetskamrat! Som anställd i Sjuntorp-koncernen kommer du få möjlighet till vidareutbildning både inom vår organisation och hos våra leverantörer.Gå gärna in på www.absjuntorp.se http://www.elinc.se/) för att läsa mer om deras bolag.ÖVRIGA VILLKORTjänsten är på heltid, tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse under våren/sommaren 2021.OM SJUNTORP PRODUKTIONSTEKNIK ABSjuntorp Produktionsteknik AB ingår i Sjuntorp-koncernen som består av bolag som tillsammans utgör en komplett leverantör till industrin. Vi erbjuder våra kunder:Kvalificerat underhållsarbete på CNC-maskiner, svetsutrustningar, mmFlytt och installationer av maskiner.ElinstallationerMekaniska arbetenKonstruktion och tillverkning av specialmaskiner.Automationslösningar, fixturer och jiggar.Service, reparationer och renoveringar av truckar, jordbruk och entreprenadmaskiner.Uthyrning och försäljning av truckar & liftarReservdelarANSÖKANSkicka in din ansökan redan idag på www.tranpenad.se http://www.tranpenad.se/) då intervjuer sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller telefon. Vid frågor om tjänsten, kontakta Daniel Lennartsson, 076 - 867 45 80Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-09Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-25Tranpenad Bemanning i Stockholm AB5681341