Sjukvårdssoldat till 311. Stab- och logistikkompaniet
2026-02-16
Stab-och logistikkompaniet består av en kompaniledning, ledningspluton, logistikpluton, trosspluton samt sjukvårdspluton och är dimensionerat för att verka vid alla typer av flygplatser och flygbaser i alla konfliktnivåer. Kompaniet upprättar de förmågor och funktioner som krävs för att flygverksamhet skall kunna bedrivas från flygbas. Kompaniet består av anställda Officerare, GSS samt civilt anställd personal.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Sjukvårdspluton har som uppgift att upprätta och bemanna förbandsplats och sjukvårdsgrupper på flygbasen. Som Sjukvårdare arbetar du med att omgruppera, upprätta samt drifta förbandsplats eller framföra plutonens ambulansfordon. Tjänsten innebär mycket fordonstjänst och materieltjänst, samt ett varierat övningstempo över året. Befattningen erbjuder en utmaning för dig som har ett driv och vill jobba med sjukvård i ett flygvapen under stark utveckling.
Publiceringsdatum 2026-02-16

Kvalifikationer
• Genomförd grundutbildning inom yrkesområdet Försvarsmedicin med godkänt resultat,alt pågående värnplikt med god prognos vid rekryteringstillfället
• Uppfyller Försvarsmaktens fysiska krav
• Godkänd läkarundersökning
Meriterande
• Militärt förarbevis på Pansarterrängbil, Bandvagn 206 eller Ambulans 302/301 eller Ambulans 302/301
• B/C-körkort
• Utbildad sjukvårdare
• Gruppchefsutbildad

Dina personliga egenskaper
Som person är du noggrann, pålitlig, flitig och lojal. Du har en hög arbetskapacitet och trivs med att arbeta i grupp mot ett gemensamt mål. Du känner dig trygg med att arbeta självständigt och med uppdragstaktik.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning GSS/K
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Linköping
Tillträdesdatum: 2026-08-03
Fystester kommer att genomföras.
För upplysningar om befattningen kontakta:
Johan Lundgren Kenttä, Chef Sjukvårdspluton, 013-28 30 00 (växel)
För information om rekryteringsprocessen kontakta:
Lt Victoria Donderer, Personalofficer, 013-28 30 00(växel)
Fackliga företrädare:
OFR/O Mats Häggström
OFR/S Christoffer Willers
SEKO Urban Hellqvist
SACO Anneli Helmersson
Samtliga nås på telefonnummer 013-28 30 00 (växel)
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-30. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens Helikopterflottilj är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt.
Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer.
Att vi verkar över hela Sverige, bredden på uppgifterna och flottiljens storlek med över 950 anställda ger en variation i arbetet och möjligheter till personlig utveckling. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), där vi också ansvarar för Malmens flygplats och Linköpings garnison, med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge).
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/hkpflj
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Ersättning
