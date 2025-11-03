Sjuksköterskor till Traineeprogram psykiatri!
Region Jämtland Härjedalen, Psykiatri / Sjuksköterskejobb / Östersund Visa alla sjuksköterskejobb i Östersund
2025-11-03
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, Psykiatri i Östersund
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Invånare i Jämtlands län som är i behov av specialistpsykiatri får sin behandling i öppen- eller heldygnsvård inom område psykiatri på Östersunds sjukhus. Enheternas medarbetare har ett stort ansvar i att utveckla och förbättra vården i samarbete med områdets ledning. Sammanlagt finns ca 270 medarbetare inom området.Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
Traineeprogrammet ger dig en unik möjlighet att introduceras till patientarbete inom i huvudsak psykiatrisk heldygnsvård. Genom att följa patienters väg och vårdflöden inom olika enheter, skaffar du dig värdefull praktisk erfarenhet och ett stort kontaktnät inom hela psykiatrin.
Du är med på patientmöten som rör olika psykiatriska tillstånd och sjukdomar i kontakt och samarbeten med flera olika yrkesgrupper och specialistteam, vilket ger en god förståelse för psykiatrisk vård. Som Trainee-anställd prioriteras du i erbjudanden om internutbildningar och följer ett strukturerat upplägg med handledning och varierande arbetsuppgifter.
Detta innebär Traineeprogrammet:
Du får en tillsvidareanställning i psykiatrin.
Du får en individuellt anpassad introduktion till yrket som sjuksköterska inom psykiatri.
Du får en personlig mentor under hela året.
Regelbundna handledningsträffar.
Du får arbeta självständigt med patienter med stöd av erfarna sjuksköterskor inom verksamheten.
Du får tillgång till föreläsningar och e-utbildningar om psykiatriska diagnoser och behandlingsmetoder.
Om du är nyexaminerad sjuksköterska, deltar du i Regionens Kliniskt basår parallellt under året.
I jobbet som sjuksköterska inom psykiatrin får jag följa en patient ur ett helhetsperspektiv mer än
bara som en kortvarig vårdinsats. Jag utvecklas av ett självständigt arbete med stort eget ansvar
och befogenhet att samordna patientens vård
Ylva, specialistsjuksköterska Neuropsykiatriska mottagningen
Hjärtligt välkommen med din ansökan till vårt Traineeprogram både som nyexaminerad och erfaren sjuksköterska!Kvalifikationer
Leg. sjuksköterska med intresse för psykiatriskt omvårdnadsarbete.
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Vi ser gärna att du inkommer med din ansökan så snart som möjligt då intervjuer kommer att ske löpande.
Hör våra kollegor själva berätta om sitt arbete på Vuxenpsykiatrin i Östersund via https://regionjh.se/psykiatri
Ny i kommunen eller i länet? Rekryterande chef kan svara på frågor om boende där vi som arbetsgivare har vissa möjligheter att erbjuda det.
För mer information till dig som ny i länet på resan mot flytt till Jämtland Härjedalen ta del av Ta stegets inflyttarweb: https://tasteget.nu/
Vi har gjort vårt val av rekryteringstjänster och avsäger oss vänligt men bestämt ytterligare erbjudanden.
Som sökande ska du lämna utdrag ur belastningsregistret i samband med erbjudande av tjänst. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C286725". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Psykiatri Kontakt
Enhetschef Psykiatrisk vårdavdelning 4B
Lars Backus lars.backus@regionjh.se +4663153891 Jobbnummer
9586145