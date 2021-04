Sjuksköterskor till reumatologimottagning i Lund - Region Skåne, Skånes universitetssjukhus - Sjuksköterskejobb i Lund

Region Skåne, Skånes universitetssjukhus / Sjuksköterskejobb / Lund2021-04-13Gör skillnad. Varje dag.Vill du arbeta på en arbetsplats med arbetsglädje, trygghet och stark sammanhållning? Trivs du med möjlighet till eget ansvar, drivs du av en vilja att utveckla verksamheten du arbetar inom? Då är reumatologmottagningen i Lund rätt plats för dig.Reumatologiska enheten i Lund och Malmö bedriver såväl länssjukvård som högspecialiserad vård för patienter med inflammatoriska reumatiska sjukdomar. Personer med RA (reumatoid artrit), Ankolyserande Spondylit, SLE (systematisk Lupus Erythematosus) och Sklerodermi är några av våra vanligaste patientgrupper. De flesta av våra patienter vårdas i öppenvården via mottagningen. Mottagning, infusionsbehandling och dagrehabilitering finns såväl i Lund som i Malmö.Vårdenhet (VE) reumatologi är idag en behandlingsintensiv verksamhet där prognosen för många av våra patientgrupper förbättrats avsevärt. Många patienter får biologisk behandling som utvärderas med hjälp av kvalitetsregister. Inom VE reumatologi finns det en klinisk prövningsenhet som deltar i läkemedelsprövningar. På avdelningen bedrivs det även utbildning och forskning fortlöpande. All reumatologisk slutenvård bedrivs vid avdelning 51 i Lund.2021-04-13Vi välkomnar nu två sjuksköterskor med intresse för att arbeta inom högspecialiserad vård som vill bli en del av vårt team på reumatologiska mottagningen i Lund!Arbetet och personalen vid mottagningen i Lund är indelad i två grupper som huvudsakligen följer diagnoser såsom SLE/Vaskulit samt RA och Systemisk Skleros. SLE/Vaskulit och Systemisk Skleros har hela södra sjukvårdsregionen som upptagningsområde och räknas som högspecialiserad vård. Arbetet är teambaserat och tvärprofessionellt mellan sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, läkare och medicinska sekreterare. Vi använder oss av alla yrkeskategoriers specifika kompetens på bästa sätt där målet är att ge patienten en högklassig vård. Trygghet, arbetsglädje, prestigelöshet och kompetens är våra ledord.I rollen som sjuksköterska på mottagningen kommer du att få träffa patienter med olika reumatiska diagnoser. Du har en mycket viktig roll i teamarbetet kring våra patienter. Dina arbetsuppgifter består bland annat av egen självständig sjuksköterskemottagning som innebär en start av olika antireumatiska behandlingar i peroral, subkutan och intravenös form samt monitorering av givna behandlingar. Det ingår även telefonrådgivning samt patientutbildningar för enskilda patientgrupper.För oss är det viktigt att du kommer tryggt in i arbetet och det sker bland annat genom en individuell introduktion utifrån din befintliga kompetens och förutsättningar. Hos oss får du goda möjligheter till kompetensutveckling, då vi bland annat nyligen varit delaktiga i specialistsjuksköterskeutbildning inom reumatologi och ny möjlighet för att delta i detta kommer under 2022. Vi arbetar också aktivt med att utveckla och lyfta sjuksköterskans roll, något som sektionscheferna är måna om. Det kan till exempel innebära att utveckla sjuksköterskeledda besök och mottagningar, men även genom att implementera digitala verktyg såsom videosamtal för att öka patientens delaktighet.Då vi eftersträvar att öka samarbetet mellan öppen- och slutenvården är det mycket positivt ifall det finns intresse för viss tjänstgöring inom slutenvården.Vi söker dig som ser teamarbete som något grundläggande och har ett intresse för högspecialiserad vård. Vidare så är du lyhörd, har ett gott bemötande och är flexibel. Du vågar ta egna initiativ och har intresse av att delta i utveckling av vården. Därtill har du förmåga att hantera tillfälligt hög arbetsbelastning genom att arbeta lugnt och metodiskt.Som person är du ansvarstagande och har ett professionellt förhållningssätt i det kliniska arbetet. Du har även förmåga och tycker om att arbeta självständigt. Grundläggande för oss är samarbete och ett arbetsklimat som präglas av Region Skånes värdegrunder. I det återfinns såväl humor, arbetsglädje som vilja till förändring av rutiner och ramar för att varje dag kunna göra skillnad för våra patienter. Vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.Gällande de formella kraven så är du legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård och har minst två års arbetslivserfarenhet som sjuksköterska. Dina språkkunskaper i svenska motsvarar lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Vi ser gärna att du har erfarenhet av öppenvård, mottagningsarbete och/eller kunskap inom reumatologi. Meriterande är om du har en magister eller master i omvårdnad. Då vi är en forskningsintensiv verksamhet finns det goda utsikter till att delta i andras eller på sikt egen forskning inom reumatologi.I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!ÖVRIGTRegion Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.