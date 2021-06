Sjuksköterskor till medicinkliniken i Växjö - Region Kronoberg, Sjukhusvård - Sjuksköterskejobb i Växjö

Region Kronoberg, Sjukhusvård / Sjuksköterskejobb / Växjö2021-07-01I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län".Medicinkliniken Växjö är en av Region Kronobergs största kliniker med drygt 400 medarbetare. Här bedrivs öppen och sluten specialiserad vård inom internmedicin, övriga invärtesmedicinska specialiteter (ej geriatrik) samt inom neurologi, reumatologi och allergologi. På medicinkliniken vill vi skapa goda förutsättningar för framtiden. Vi står för en robust verksamhet, säker vård och stolta medarbetare. Genom våra tre grundläggande element: robust, säker och stolt arbetar vi varje dag mot vår vision att tillsammans skapa den bästa medicinkliniken.Medicinklinikens fyra vårdavdelningar som söker sjuksköterskor är:Enhet 1 - som främst vårdar patienter med hjärtsjukdomar. Enheten består av vårdavdelning, HIA samt öppenvård. Inom avdelningen vårdas patienter med t.ex. akut hjärtinfarkt, hjärtsvikt och akuta hjärtrytmrubbningar. På HIA bedrivs dessutom en nystartad medicinsk intermediärvårdsavdelning (MIMA).Enhet 3 - som främst vårdar patienter med åkommor som berör njurmedicin, diabetes och hormonella sjukdomar (endokrinologi).Enhet 4 - som främst vårdar patienter med stroke och neurologiska sjukdomar som t.ex. parkinson, epilepsi, hjärntumör, Guillain Barré, MS och ALS. Enheten har också en akutsal för rädda-hjärnan-larm.Enhet 5 - som främst vårdar patienter med lungsjukdomar som t.ex. KOL och lungcancer, samt mag-/tarmsjukdomar som t.ex. inflammatoriska tarmsjukdomar och olika leversjukdomar.2021-07-01När du jobbar hos oss på medicinkliniken får du bred kompetens, men också möjlighet till spetskompetens utifrån vilken avdelning du väljer. Som sjuksköterska tar du hand om patienter och ger kvalificerad vård genom att vara navet i omvårdnaden, fatta beslut och samordna vårdtillfället. På varje avdelning finns kollegor med lång erfarenhet och hög kompetens som du kan lita på när du behöver hjälp!Åtta veckor introduktionVi har mött många somrar och på så vis lärt oss mycket om vilka förutsättningar som behövs för att göra en hållbar planering som syftar till en god arbetsmiljö och en trivsam stämning. Under åtta veckor följer du erfarna kollegor. Du får en avdelningsspecifik introduktionsplan med fokus på patienternas sjukdomar och behov genom tydliga områden och måluppfyllelse samt avstämningsmöten. Känner du dig redo att axla rollen som ansvarig sjuksköterska tidigare finns självklart möjlighet till kortare introduktion.UtvecklingsprogramRegion Kronoberg erbjuder ett utvecklingsprogram för nyutexaminerade sjuksköterskor. Det innebär att du under dina första år får tid avsatt för att lära dig mer inom yrket. Programmet syftar till att underlätta övergången från utbildning till arbetsliv. Vi vill ge dig en bra och trygg start i din nya profession som sjuksköterska.Utvecklingsprogrammets huvudområden:Om sjuksköterskeprofessionen och att leda omvårdnadsarbeteFärdighets- och scenarioträning på kliniskt träningscentum, KTCKvalitet och patientsäkerhetVidareutvecklingNär du känner dig redo kan du söka en utbildningstjänst, då får du möjlighet att specialisera dig med bibehållen lön.Ovärderlig erfarenhetErfarenheten och kunskapen du får genom att jobba på en medicinavdelning är ovärderlig oavsett vart du väljer att arbeta i framtiden. Du får lära dig att fatta rätt beslut i rätt tid - vilket är avgörande för patientens hälsotillstånd.Legitimerad sjuksköterska.Både erfarna och nyfärdiga sjuksköterskor är varmt välkomna till medicinkliniken.ÖVRIGTVill du hospitera hos oss en hel- eller halvdag? Det innebär att du får möjlighet att se våra lokaler och träffa våra fantastiska medarbetare. Du får följa med en av våra sjuksköterskor för att se hur vi arbetar. Kontakta HR-konsult Julia Johansson för datum och tid.Kronoberg upplevs bäst på plats. Här finns möjligheter att bo mitt i city, naturnära och ändå på cykelavstånd till arbetsplats eller varför inte på landet med bra pendlingsmöjligheter.Region Kronoberg erbjuder nyinflyttade medarbetare inflyttarservice, det vill säga ett antal tjänster som ska göra det lättare att etablera sig som nyinflyttad i Kronobergs län. Läs mer på: http://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/region-kronoberg-som-arbetsgivare/inflyttarservice/ Som medarbetare i Region Kronoberg får du även tillgång till friskvårdsbidrag, föreläsningar och aktiviteter från friskvårds- och hälsoenheten och mycket annat.Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693.Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.Varaktighet, arbetstidHeltid. Schema. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Månadslön Individuell lönesättning tillämpasRegion Kronoberg ger höjd ob-ersättning för den som arbetar obekväm arbetstid. Vi tillämpar också nattindex 1.4 vilket innebär att du får fyra timmar extra för varje natt som du arbetar.Sista dag att ansöka är 2021-08-22Region Kronoberg, Sjukhusvård5839913