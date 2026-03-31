Sjuksköterskor till kommunal primärvård
Dals-Eds Kommun / Sjuksköterskejobb / Dals-Ed Visa alla sjuksköterskejobb i Dals-Ed
2026-03-31
, Bengtsfors
, Färgelanda
, Mellerud
, Tanum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dals-Eds Kommun i Dals-Ed
, Bengtsfors
, Färgelanda
, Mellerud
, Åmål
eller i hela Sverige
Dals-Eds kommun belägen i det natursköna Dalsland, "Ett Sverige i miniatyr", har cirka 4600 invånare, varav 3000 i tätorten Ed. Vi är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utveckling av såväl individ som organisation. Vi värdesätter tillit, trygghet och omtanke. Vår förmåga att skapa trivsel och vara en flexibel organisation avgör hur vi lyckas i framtiden. Vi erbjuder en väl fungerande service med bra kommunikationer till exempelvis Oslo och Göteborg. Visste du att vi även har goda pendlingsmöjligheter från Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla med en restid på 40 - 60 minuter och att vi har flera medarbetare som pendlar till vår fantastiska arbetsplats varje dag. För mer information om kommunen, gå in på www.dalsed.seKommunal
primärvård är en del av Socialförvaltningen i Dals-Eds kommun. Hos oss arbetar vi med introduktionsprogram och mentorskap och erbjuder ett omväxlande och självständigt arbete.Publiceringsdatum2026-03-31Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska i kommunal primärvård utför du alla förekommande hälso- och sjukvårdsuppgifter både i ordinärt boende, på korttiden och i särskilda boenden.
Du har ett nära samarbete med övriga yrkeskategorier.
Förutom vårt vanliga arbete har vi också avtal med Samverkande sjukvård. Det innebär att vi kan få uppdrag via 1177, assistansuppdrag via Hemtjänsten, ambulansen eller Närhälsan och IVPA (I Väntan På Ambulans) uppdrag. Alla som ska åka på IVPA uppdrag måste först gå en utbildning.
KVALIFIKATIONER:
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska.
Du behöver:
• en god samarbets- och problemlösningsförmåga
• kunna arbeta självständigt och i team
• ett pedagogiskt och personcentrerat förhållningssätt
• förmåga att planera och strukturera ditt arbete
• goda kunskaper i svenska och datorvana för att kunna dokumentera väl
• B-körkort.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. Det är meriterande om du har
erfarenhet av liknande arbete och handledarutbildning.
ANSTÄLLNINGSVILLKOR:
• Tillsvidareanställning
• Tillträde snarast eller överenskommelse
• Sysselsättningsgrad 100 %
• Arbetet förlagt till dag, kväll och helg
ÖVRIGT:
Vi tillämpar löpande rekrytering i denna rekrytering, innebärande att tillsättande kan ske under ansökningstiden.
Anställning förutsätter uppvisande av utdrag ur belastnings- och misstankeregistret enligt lag (2026:43) om registerkontroll vid arbete i hemmet åt äldre personer eller vuxna personer med funktionsnedsättning. Beställ gärna ditt utdrag via Polismyndighetens e-tjänst.
UPPLYSNINGAR:
Se kontaktpersoner nedan. Fackliga företrädare nås via kommunens växel 0534-19000.
ANSÖKAN:
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan tillsammans med meritförteckning etc digitalt och inte via e-post eller pappersformat. För att värna din integritet ber vi dig som sökande att undvika skyddsvärda och känsliga personuppgifter i de handlingar som du skickar till oss. Det gäller exempelvis personnummer samt information som kan kopplas till etniskt ursprung, familjesituation, religion, hälsa, politiskt eller fackligt engagemang.
Du ansöker via länken *Ansök* senast 2026-04-30.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dals-Eds kommun
(org.nr 212000-1413), https://www.dalsed.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef, Kommunal Primärvård
Hanna Hansson hanna.hansson@dalsed.se 0534-19519
9829343