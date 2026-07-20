Sjuksköterskor till kommunal primärvård
Dals-Eds Kommun / Sjuksköterskejobb / Dals-Ed Visa alla sjuksköterskejobb i Dals-Ed
2026-07-20
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Dals-Eds kommun belägen i det natursköna Dalsland, "Ett Sverige i miniatyr", har cirka 4600 invånare, varav 3000 i tätorten Ed. Vi är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utveckling av såväl individ som organisation. Vi värdesätter tillit, trygghet och omtanke. Vår förmåga att skapa trivsel och vara en flexibel organisation avgör hur vi lyckas i framtiden. Vi erbjuder en väl fungerande service med bra kommunikationer till exempelvis Oslo och Göteborg. Visste du att vi även har goda pendlingsmöjligheter från Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla med en restid på 40 - 60 minuter och att vi har flera medarbetare som pendlar till vår fantastiska arbetsplats varje dag. För mer information om kommunen, gå in på www.dalsed.se
Kommunal primärvård är en del av Socialförvaltningen i Dals-Eds kommun. I socialförvaltningen i Dals-Ed har vi tydliga gemensamma mål: god arbetsmiljö, nöjdhet hos både brukare/patienter, medarbetare och chefer, kvalitet och känsla av sammanhang.
För att få balans mellan krav och resurser utökar vi nu vårt team i kommunal primärvård och söker ytterligare två sjuksköterskor till vår organisation för att möta den kommunala primärvårdens framtida utmaningar mot god och nära vård.
Hos oss arbetar vi med introduktionsprogram och mentorskap till nya kollegor. Vi erbjuder ett varierat arbete där du arbetar både självständigt och i team med bedömningar och utförande av både medicinska åtgärder och omvårdnadsinsatser. I vår verksamhet råder det en god stämning och gott samarbete. Du arbetar nära dina kollegor samt samverkar med andra verksamheter för att skapa och bibehålla goda relationer. Vi erbjuder en arbetsmiljö där du kan växa och utvecklas i din yrkesroll.
Vi söker dig som är lösningsfokuserad, strukturerad och noggrann i ditt arbete. Du kan arbeta självständigt men är också en lagspelare som kan handleda och samarbeta med kollegor. Ett gott bemötande och mod att prioritera och arbetsleda är viktigt, samtidigt som du alltid har kvalitet och patientsäkerhet i fokus.Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska i kommunal primärvård utför du alla förekommande hälso- och sjukvårdsuppgifter samt har ett patientansvar för patienter i Socialförvaltningens verksamheter.
Du kommer att arbeta med bedömningar, planering och genomförande av hälso- och sjukvårdsinsatser inom den kommunala primärvården. Du kommer också att delegera, handleda och utbilda personal, samt arbeta nära tillsammans med enhetschefer, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och sjuksköterskekollegor. Arbetstiden är förlagd dag, kväll och helg. I nuläget arbetar vi var 4:e helg enligt schema.
Förutom vårt vanliga arbete har vi också avtal med Samverkande sjukvård. Det innebär att vi kan få uppdrag via 1177, assistansuppdrag via Hemtjänsten, ambulansen eller Närhälsan samt IVPA (I Väntan På Ambulans) uppdrag. Detta ger dig en unik möjlighet att utvecklas och bredda din kompetens. Alla som ska åka på IVPA uppdrag måste först gå en utbildning.
KVALIFIKATIONER: Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
B-körkort till manuellt växlad bil
Du behärskar svenska i både tal och skrift
Datorvana för att kunna dokumentera väl
Meriterande:
Erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård
Distriktssköterska eller har annan relevant specialistsjuksköterskeexamen
Handledarutbildning
Utbildning omvårdnad och behandling vid inkontinens och andra blås- och tarmfunktionsproblem
Erfarenhet av systemen LifeCare HSL, MCSS och SAMSA
Du behöver:
en god samarbets- och problemlösningsförmåga
kunna arbeta självständigt och i team
ett pedagogiskt och personcentrerat förhållningssätt
förmåga att planera och strukturera ditt arbete
vara en prestigelös lagspelare med hög flexibilitet
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. Är du legitimerad sjuksköterska som är en engagerad, flexibel, empatisk och lösningsorienterad lagspelare? Då är du den vi söker!
ANSTÄLLNINGSVILLKOR:
Tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas.
Tillträde 2026-10-01 eller enligt överenskommelse
Sysselsättningsgrad 100%
Arbetet förlagt till dag, kväll och helg
Individuell och differentierad lönesättning tillämpas
Kollektivavtal: avtalsområdets Huvudöverenskommelse med tillhörande Allmänna Bestämmer och dess bilagor tillämpas.
ÖVRIGT:
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Intervjuer kommer att ske efter v 34.
Anställning förutsätter uppvisande av utdrag ur belastnings- och misstankeregistret enligt lag (2026:43) om registerkontroll vid arbete i hemmet åt äldre personer eller vuxna personer med funktionsnedsättning. Beställ gärna ditt utdrag via Polismyndighetens e-tjänst.
UPPLYSNINGAR:
Se kontaktpersoner nedan. Fackliga företrädare nås via kommunens växel 0534-19000.
ANSÖKAN:
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan tillsammans med meritförteckning etc digitalt och inte via e-post eller pappersformat. För att värna din integritet ber vi dig som sökande att undvika skyddsvärda och känsliga personuppgifter i de handlingar som du skickar till oss. Det gäller exempelvis personnummer samt information som kan kopplas till etniskt ursprung, familjesituation, religion, hälsa, politiskt eller fackligt engagemang.
Du ansöker via länken *Ansök* senast 2026-08-23.
Välkommen med din ansökan!
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Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dals-Eds Kommun
(org.nr 212000-1413), https://www.dalsed.se/
668 21 ED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Dals-Eds kommun Jobbnummer
10007569