Sjuksköterskor till hemsjukvård, semestervikariat - Ovanåkers Kommun - Sjuksköterskejobb i Ovanåker

Ovanåkers Kommun / Sjuksköterskejobb / Ovanåker2021-04-15Socialförvaltningens uppgift är att stödja människor som på grund av funktionsnedsättning, ekonomisk eller social problematik behöver olika former av stöd och hjälp.Vi som arbetar inom socialförvaltningen tycker om att ge människor som är i behov av vår stöd och hjälp en trygg och fungerande vardag.Vi söker nu sjuksköterskor som vill ha ett spännande och omväxlande arbete och agera semestervikarie hos oss under sommaren 2021Är du utbildad sjuksköterska och vill arbeta med omsorg och vård av äldre? Vill du ha ett utvecklande och självständigt arbete där du kan göra verklig skillnad? Just nu söker vi sjuksköterskor som vill arbeta tillsammans med oss i sommar.Även du som är pensionerad sjuksköterska är välkommen att söka.2021-04-15Vi söker dig med intresse och engagemang för att arbeta som semestervikarie i hemsjukvården i Ovanåkers kommun. Vi erbjuder dig ett stimulerande och flexibelt arbete med stort eget ansvar där du har möjlighet att vara med och göra skillnad. Du kommer att få arbeta självständigt och möta patienten i dennes hem där du utgår från patientens behov. Det finns ett väl fungerande samarbete och närhet till kollegor inom ditt område och/eller andra yrkesprofessioner för rådgivning och utbyte av kompetens.Arbetet som sjuksköterska i kommunen innebär att du arbetar med hemsjukvård och förebyggande hälsovård i kommunens särskilda boenden och hos enskilda personer som bor i ordinära bostäder eller vistas på korttids.Vi söker dig som vill göra skillnad för människor i din närhet men som också gillar att samarbeta med olika yrkesgrupper. Som sjuksköterska är arbetsuppgifterna varierande och innehåller bl.a. såromläggningar, injektioner, provtagningar och bedömning av olika hälsotillstånd. I rollen ingår även att handleda vårdpersonal, individer och deras anhöriga.Du ingår i ett hälso-och sjukvårdsteam tillsammans med fysioterapeut, arbetsterapeut, rehab assistenter och sjuksköterskor. Du har ett nära samarbete med bland annat enhetschefer, omvårdnadspersonal och primärvårdens läkare.Du är utbildad sjuksköterska och har en svensk sjuksköterskelegitimation. Gärna med erfarenhet men även du som nyligen har avslutat dina studier eller beräknas vara färdig sjuksköterska till sommaren är välkommen att söka.Arbetet som sjuksköterska inom hemsjukvården innebär många kontakter både externt och internt. Dessa möten är en viktig del i arbetet och därför är det av stor vikt att du har god kommunikations- och samarbetsförmåga samt ett bra bemötande.Du ska vara lyhörd, flexibel och ha ett bra bemötande med brukare/patienter och kollegor, samt ha förmåga att dela med dig av kunskap och information på ett pedagogiskt sätt.Du ska ha goda kunskaper i det svenska språket och behärska det i både tal och skrift.Goda datorkunskaper är en förutsättning för att kunna utföra uppdraget då vi arbetar i flera olika IT-system.B- körkort erfordras.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Vi tillämpar löpande urval.Ovanåkers kommun kan erbjuda dig en stimulerande och trygg arbetsmiljö med hög delaktighet och goda utvecklingsmöjligheter.Välkommen till oss- och välkommen med din ansökan!Ovanåkers kommun är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Edsbyn och Alfta är de största orterna och här finns det mesta för dig som gillar en aktiv fritid men även för dig som gillar lugn och ro.Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Varaktighet, arbetstidEfter överenskommelse. Tillträde: 2021-06-14 SommarjobbTimlönSista dag att ansöka är 2021-05-31Ovanåkers kommun5694275