Sjuksköterskor till En väg in - kontaktcenter - Region Halland - Sjuksköterskejobb i Varberg

Prenumerera på nya jobb hos Region Halland

Region Halland / Sjuksköterskejobb / Varberg2021-04-06Vill du vara med och bygga upp Region Hallands enhet för rådgivning för barn och unga med psykisk ohälsa? Vi söker nu dig som vill vara första kontakten med alla nya patienter och vill vara med på vår utvecklingsresa!Om arbetsplatsenPsykiatriförvaltningen har under hösten 2020 fått i uppdrag att bygga upp verksamheten "En väg in - barn och ungas psykiska hälsa Halland".Enheten ansvarar för bedömning och triagering av samtliga remisser gällande barn och unga med psykisk ohälsa som söker vård i Halland. Denna verksamhet skall säkerställa tillgänglig, säker, effektiv och jämlikt omhändertagande på rätt vårdnivå. Den nya modellen innebär att barn och ungdomar och deras föräldrar kan ringa telefonlinjen "En väg in" för en första bedömning vid psykisk ohälsa. Därefter ges tid till rätt vårdnivå för omhändertagande. Enheten ansvarar också för rådgivning samt för uppföljning av patienternas vård.Verksamheten har öppet under dagtid och har nyligen flyttat in i nyrenoverade, fräscha lokaler centralt belägna i Varberg.Psykiatrin Halland är Region Hallands förvaltning för all offentlig specialistpsykiatri. Här ingår psykiatri för barn, ungdomar och vuxna, såväl öppen som heldygnsvård. Psykiatrin Halland har ca 650 medarbetare och verksamheter i alla regionens kommuner. Psykiatrin leds av en förvaltningschef, verksamhetschefer samt avdelningschefer.2021-04-06Som medarbetare hos oss svarar du för den första kontakten via telefon med alla nya patienter i länet och skapar kontinuitet i behandlingskontakternas inledande skede. Tillsammans med övriga medarbetare inom "En väg in" kommer du att ta emot första samtal från familjer som kan vara i behov av insatser från vården.Du kommer huvudsakligen att arbeta med vår triageringsprocedur där du genomför strukturerade telefonintervjuer med familjerna och på så sätt skapar ett underlag för fortsatt bedömning och behandlingsarbete inom vården. Du administrerar kontaktens inledande skede och bokar besök på aktuell mottagning i samråd med patienten. Om du bedömer att familjens fråga inte tillhör hälso-sjukvårdens uppdrag, vägleder du vidare till andra lämpliga insatser i samhället. Telefonrådgivning ingår som en del av kontakten med familjerna.Vi erbjuder ett strukturerat introduktionsprogram där du får internutbildning och en utsedd mentor. Du har ett nära stöd av medarbetare och ledningsansvarig psykolog i ditt bedömningsarbete.En viktig del i rollen som medarbetare hos oss är att bidra i vårt ständiga förbättringsarbete. Verksamheten kommer att befinna sig i ett intensivt utvecklingsskede där både interna processer och samverkan med externa partners behöver vara i fokus.Om digNu söker vi dig som vill vara med och bygga upp Region Hallands enhet för rådgivning och triagering gällande barn och unga med psykisk ohälsa. Du som söker tjänsten ska vara legitimerad sjuksköterska och får gärna ha vidareutbildning i psykiatri. Erfarenhet av barn- och ungdomspsykiatriskt arbete är meriterande.Vi söker dig som har god kännedom om samhällets resurser för barn, ungdomar och deras familjer. Du har kunskap om barn och ungdomars psykiska hälsa och ohälsa. Du har ett professionellt och konstruktivt sätt att bemöta patienter. Du behöver ha en god samarbetsförmåga eftersom tjänsten innebär tät samverkan både internt med olika vårdgivare inom Region Halland samt externt med andra aktörer såsom socialtjänst och skolhälsovård. Du kan hantera perioder av hög arbetsbelastning på ett bra sätt och är van vid datorn som ett arbetsredskap. Det är en fördel om du har ett intresse av administration och vana av att arbeta i systemen TeleQ samt VAS. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Varmt välkommen med din ansökan!Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.Inför eventuell anställning görs alltid kontroll i belastnings- och misstankeregistret.Om Region HallandRegion Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland ­ - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa!Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse. TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-22REGION HALLAND5673559