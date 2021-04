Sjuksköterskor till dialys- och njurmottagning i Ystad - Region Skåne, Lasarettet i Ystad - Sjuksköterskejobb i Ystad

Region Skåne, Lasarettet i Ystad / Sjuksköterskejobb / Ystad2021-04-06Gör skillnad. Varje dag.Lasarettet i Ystad är det lilla akutsjukhuset med stor känsla av öppenhet och gemenskap. Här präglas arbetet av korta kontaktvägar. Dialys och njurmedicin är en del av verksamhetsområde akut och medicin. Region Skåne har beslutat att satsa på förbättring av njursjukvården genom att stimulera preventiv vård, stödja transplantationsverksamheten och förnya dialysvården. I denna satsning ingår moderniserade arbetssätt, digitalisering och fokus på egenvårdbehandlingar som peritonealdialys och självdialys.Vi söker nu sjuksköterskor som vill vara med i denna spännande process som ska leda till att färre insjuknar i svår njursjukdom och ge en högre kvalitet i njursjukvården De kommande årens extra satsningar på njursjukvården gör att vi behöver stärka vårt team med ytterligare medarbetare. Under de senaste åren har vi utfört rekordmånga dialysbehandlingar. Som mest kan vi behandla 23 patienter samtidigt med bloddialys. Vi tillhandahåller även självdialys, akutdialys samt inläggning av centrala dialyskatetrar. Inom enheten finns peritonealdialys och njurmottagning integrerat.Mottagningen för bloddialys har öppet under dagtid, sex dagar i veckan med tjänstgöring varannan lördag. Det pågår ett ständigt förbättringsarbete med många engagerade och kunniga medarbetare med lång erfarenhet som aktivt bidrar till kvalitetsarbetet. Det nationella kvalitetsregistret används kontinuerligt för att optimera dialysvårdens kvalitet och på flera områden uppvisar vi toppresultat. De senaste åren har vi även attraherat några medarbetare med värdefulla erfarenheter från andra verksamheter, både med erfarenhet av dialys och annat som är till nytta för oss.2021-04-06Vi söker dig som vill arbeta på vår dialysmottagning och njurmottagning!I rollen som sjuksköterska ger du självständigt vård och omvårdnad till våra dialyspatienter. Arbetet sker i team i samarbete med andra yrkeskategorier, främst undersköterskor och nefrologer med gedigen erfarenhet.Vi är kända för vårt goda teamarbete med hög kompetens och stort engagemang. Du erbjuds en trygg och stimulerande arbetsmiljö där du arbetar med medicinsk teknik och har möjligheten att skapa långvariga goda patientrelationer. Du som inte arbetat med dialys tidigare får introduktion av erfarna handledare under cirka två månader inför att ta dialyskörkort nivå 1. Därefter fortsätter din kompetensutveckling inom området både praktiskt och teoretiskt. Här får du möjlighet till specialisering inom njurmedicin, även genom högskolekurs i njurmedicin för sjuksköterskor 15 hp. Hos oss vill vi att du ska känna att du får vägledning och trygghet i din professionella utveckling. Vi erbjuder därför individuell introduktion och stöd av erfarna sjuksköterskor. Om du är ny i yrket får du även ta del av Region Skånes kliniska basår.Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Meriterande är om du har erfarenhet av bloddialys, njurmottagningsarbete eller att träna patienter i egenvårdsdialys.Det är viktigt för oss att du har ett gott bemötande, har lätt för att samarbeta samt drivet och viljan att vara delaktig i verksamhetens pågående förbättringsarbeten. Vi lägger stor vikt vid att du har ett tydligt engagemang för ditt yrke, ett empatiskt förhållningssätt samt förmåga att aktivt bidra till vår goda vårdkvalitet och glada stämning i arbetslaget. Dessutom är du initiativrik och kan lätt ta till dig och delge kunskap. Mycket stor vikt läggs vid personlig lämplighet.I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan.ÖVRIGTRegion Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.Skånes universitetssjukvård är en av Region Skånes fem hälso- och sjukvårdsförvaltningar och består av Skånes universitetssjukhus, som finns i Lund och Malmö, samt sjukhusen i Trelleborg, Landskrona och Ystad. Skånes universitetssjukvård erbjuder vård, forskning och utbildning på nationell, regional och internationell nivå. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation, där våra 13 500 medarbetare driver och utvecklar hälso- och sjukvård i livets alla skeden tillsammans med våra patienter och deras närstående. 