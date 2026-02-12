Sjuksköterskor till Burlöv Kommun
2026-02-12
Period: 2026-03-02 - 2026-08-14Plats: Burlöv KommunTjänstgöring: 100 % dagtid, vardagar (Kväll, natt och helgarbete kan förekomma)
Vill du arbeta i ett meningsfullt uppdrag där du verkligen får använda din kompetens och göra skillnad för patienter varje dag? Trivs du med ett självständigt arbete i en kommunal verksamhet med varierande arbetsuppgifter och nära samarbete med kollegor och andra professioner? Då är detta uppdrag för dig! Nu söker vi fyra legitimerade sjuksköterskor till Burlövs kommun för ett längre uppdrag med start 2 mars 2026.
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska
Har B-körkort
Är flexibel, ansvarstagande och trivs med självständigt arbete
Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande
Kunskap i journalsystem Procapita meriterande
Därför ska du välja Svensk Vårdsupport AB
Vi är ett ISO-certifierat bemanningsföretag med över 15 års erfarenhet inom vårdbemanning. Hos oss blir du inte bara en i mängden utan vi värdesätter din kompetens och ditt engagemang. Våra erfarna konsultchefer finns alltid nära till hands för att ge stöd, svara på frågor och se till att du trivs på dina uppdrag.Vi erbjuder:
Personlig kontakt - du får en och samma kontaktperson som stöttar dig hela vägen Trygga villkor - med konkurrenskraftig lön Flexibilitet - vi matchar uppdrag efter dina önskemål Engagerad arbetsgivare - vi följer upp, lyssnar och ser till att du trivs i ditt uppdrag Kompetensutveckling - vi investerar i dig och din professionella utvecklingPubliceringsdatum2026-02-12Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan senast 2026-02-20. Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte!
Kontakt:För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:
Linn Svensson, Konsultchef +46720777876linn.svensson@vardsupport.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: linn.svensson@vardsupport.se Arbetsgivare Svensk Vårdsupport AB
(org.nr 556809-5375)
Vasagatan 12 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Kontakt
Linn Svensson linn.svensson@vardsupport.se +46720777876 Jobbnummer
9739990