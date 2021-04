Sjuksköterskor, öron-, näs- och halssjukvården - Region Värmland - Sjuksköterskejobb i Karlstad

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.På vår avdelning har vi 8 slutenvårdsplatser inom område öron, näsa, hals samt käkkirurgi. Vi har även en egen akutmottagning / akutverksamhet med ambulansintag under jourtid. På mottagningen utför sjuksköterskan en mängd olika undersökningar och har olika typer av patientkontakt både enskilt och tillsammans med läkaren. Vi har också 3 stycken mottagningar i länet, Arvika, Kristinehamn och Säffle.Sjuksköterskor, öron-, näs- och halssjukvården2021-04-13I sjuksköterskans arbete på avdelningen ingår sedvanliga arbetsuppgifter och även att ta emot, bedöma och utföra enklare åtgärder på akuta patienter och även att assistera läkaren vid olika undersökningar under jourtid. På avdelningen kommer du att möta patienter av alla olika åldrar och vårdbehov. Vi erbjuder ett mentorsprogram för nya sjuksköterskor där du under ett år erbjuds extra stöd och utbildning.Övrig informationInför eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Vikariat med möjlighet till tillsvidare tjänst inom Regionen.AnsökanInför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Läs mer härHär berättar några av våra medarbetare mer om sitt arbeteFacklig företrädare - Linda Kastås Majda Meljoum 0108314445Varaktighet, arbetstid100 procent/deltid, mixad tjänst , Tillträde enligt överenskommelseIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-06-20REGION VÄRMLAND5688123