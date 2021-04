Sjuksköterskor för vaccinationsuppdrag till Achima Care Uddevall - Achima Care AB - Sjuksköterskejobb i Uddevalla

Prenumerera på nya jobb hos Achima Care AB

Achima Care AB / Sjuksköterskejobb / Uddevalla2021-04-07Nu söker vi dig som är sjuksköterska och är intresserad av att hjälpa oss med vaccinationerna av Covid-19!Snart är det dags att börja vaccinera länets befolkning för Covid-19. Västra Götalandsregionen förbereder sig för att kunna inleda vaccinationerna av Fas 4 och delar av Fas 3 med beräknad start i maj månad (kan senareläggas beroende på tillgång av vaccin). Med anledning av detta söker vi nu dig som är intresserad av att arbeta extra hos oss under vaccinationerna.Du som söker är en legitimerad sjuksköterska med goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift. Meriterande för tjänsten är om du har tidigare arbetslivserfarenhet från primärvård samt erfarenhet av arbete med vaccinationer sedan tidigare. Vi önskar att du preciserar i din ansökan i vilken omfattning du har möjlighet att arbeta.Vi tror att du är engagerad, självständig och flexibel som person. Du har ett stort engagemang i ditt arbete och är en god lagspelare som jobbar bra tillsammans med andra yrkesgrupper på vårdcentralen. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Att du delar Achimas värderingar och har ett gott bemötande mot patienter och medarbetare är en självklarhet.AnställningsvillkorTimanställningTillträde i majOm AchimaAchimas uppdrag är att arbeta förebyggande med hälsa och erbjuda en lättillgänglig och trygg sjukvård. Det har vi haft förmånen att göra sedan år 2004. Achima består idag av 10 vårdcentraler och rehabenheter runt om i landet. Achima lednings utgår ifrån huvudkontoret i Karlskrona som består av stödfunktioner så som HR, Ekonomi, Inköp, Marknad och IT.Vår arbetsfilosofi kallar vi The Achima Way vilket innebär att vi förbättrar vårdsverige. När man arbetar enligt The Achima Way tar man ansvar för att arbeta enligt förhållningssättet som vi kallar Achima-ansvaret.Läs gärna mer på vår hemsida: https://www.achima.se/om-oss/the-achima-way-achima-ansvaret/ Hör gärna av dig till Caroline Liljander för mer information på caroline.liljander@achima.se Urval och rekrytering sker löpande. Tack för att du ansöker via länken i annonsen.Vi undanber oss alla erbjudande om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annonsVaraktighet, arbetstidDeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-07Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-30Achima Care AB5674920