Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kalmar kommun har en äldreomsorg i nationell framkant. Kalmar kommun ska vara drivande när det gäller nya idéer, samverkan och ständigt förbättringsarbete med omsorgstagarna i centrum. Tillsammans gör vi Kalmars vård och omsorg ännu bättre dygnet runt.
Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-12-03Arbetsuppgifter
Vill du ha ett spännande, lärorikt och meningsfullt arbete?
Nu söker vi sjuksköterskor till kommunal primärvård i Kalmar kommun! Hos oss får du möjlighet att utvecklas och utmanas i takt med att hälso- och sjukvården inom kommunen blir alltmer kvalificerad och avancerad. För att du ska få en säker och trygg start i rollen som sjuksköterska hos oss erbjuds du en introduktion anpassad utifrån dina behov och tidigare erfarenheter.
Som sjuksköterska hos oss kommer du arbeta riktat mot vård- och omsorgsboende, ordinärt boende, korttidsboende eller psykiatrin. Du är en del i ett sjukskötersketeam, där ni hjälps åt, bollar tankar och utbyter erfarenheter och kunskaper med varandra. Vi arbetar lösningsfokuserat med frihet under ansvar. Du utför sedvanliga arbetsuppgifter som sjuksköterska som till exempel läkemedelshantering, såromläggning, kateterbyte, provtagningar, injektioner, vaccinationer, avancerad hemsjukvård och vård i livets slut. Arbetet innebär ett stort eget ansvar med varierade arbetsuppgifter och det är därför viktigt att du är trygg i din yrkesroll. Du arbetar både självständigt och i team utifrån patientens behov och möjligheter. I teamet ingår flera professioner som undersköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, biståndshandläggare och enhetschef. Vi samarbetar med bland andra habilitering, psykiatrin och hälsocentraler.
I ditt arbete kommer du att möta både barn, unga och äldre med olika hälso- och sjukvårdsbehov. Dagtid ansvarar du för ett visst antal patienter, vilket innebär att du är fast vårdkontakt. Hos oss får du många gånger följa en patient på nära håll under en längre tid, vilket gör att du har möjlighet att skapa relationer med patienterna. Du kan också över tid se en patients utveckling och effekten av den vård du ger, vilket är väldigt tillfredsställande.
Hos oss arbetar du i huvudsak dagtid men det förekommer även kvällspass. Du arbetar som mest var fjärde helg. På kvällar och helger tar tjänstgörande sjuksköterskor hand om ärenden inom hela kommunal primärvård som inte kan vänta.
I Kalmar kommun är möjligheterna till utveckling många och vi är lyhörda för varje medarbetares behov och önskemål. Det går bland annat att delta i nätverk, gå interna och externa utbildningar och delta i ledarförsörjningsprogram. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som vill ha ett arbete som utförs självständigt under ansvar. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård. Som person är du strukturerad, har en hög samarbetskompetens och en förmåga att prioritera ditt arbete. Du känner ett stort engagemang och genuint intresse för dina arbetsuppgifter.
Som sjuksköterska har du förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar i din profession samtidigt som du värderar teamarbete högt och är flexibel. Du kan strukturera upp din arbetsdag och prioritera i ditt arbete. Du behöver kunna vara kreativ och anpassa dig efter både situation och person och se möjligheter.
Vi ser det som meriterande om du har vidareutbildning mot exempelvis psykiatri, äldre eller annan inriktning som ger mervärde i verksamheten.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Körkort är ett krav.
Välkommen att söka tjänst som sjuksköterska hos oss! Vi tillsätter tjänsterna löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
