Sjuksköterskestudenter sökes till sommarvikariat
2026-03-09
Studerar du till sjuksköterska och kommer att ha slutfört termin 3, 4 eller 5 i början av juni?
Vill du ha ett roligt, utvecklande och meningsfullt sommarjobb?
Kom till oss och bli en del av Vård- och äldreförvaltningens Hälso- och sjukvårdsorganisation! Vi är ca 300 sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, undersköterskor och rehabiliteringsassistenter fördelade i hälso- och sjukvårdsteam, så kallade "HSV-team".
I feedback från tidigare semestervikarier och studenter har vi fått till oss att vi erbjuder en tillitsfull och trivsam arbetsplatskultur med gott kollegialt stöd och goda möjligheter att utvecklas i uppdraget. Detta är något vi är stolta över och måna om att bevara och utveckla för att du som blivande sjuksköterska ska trivas hos oss och för att våra patienter ska få den allra bästa vården. Titta gärna in på vårt Instagramkonto för att ta del av vår vardag.
Hos oss får du möjlighet att arbeta inom ett flertal områden i hemsjukvården. Det kan vara på en korttidsenhet eller i den enskildes eget hem som antingen är i ordinärt boende eller på ett av våra vård- och omsorgsboenden.
Du arbetar dagtid måndag till fredag (40-timmarsvecka) och har ett tätt samarbete med sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och omvårdnadspersonal.
Dokumentation sker i datajournalsystemet Viva.
Som semestervikarie hos oss ger du tillsammans med professionella kollegor god omvårdnad och hälso- och sjukvård till våra patienter. Ditt huvudsakliga uppdrag är att assistera våra sjuksköterskor samt utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Vilka arbetsuppgifter du får beror på dina tidigare erfarenheter samt hur långt du har kommit i din sjuksköterskeutbildning. Arbetsuppgifterna kan exempelvis bestå av bedömningar, såromläggningar, katetersättning, provtagning mm.
Övrig information
Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater får du som semestervikarie möjlighet att få yrkeserfarenhet samt bekanta dig med en potentiell framtida yrkesroll och arbetsgivare. Du har tillgång till gratis kaffe och te på din arbetsplats och du har rätt till friskvårdsbidrag som baseras på hur länge och mycket du jobbar. Du har också fri entré till friluftsgårdar, simhallar och äventyrsbad i Borås.
Intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som är sjuksköterskestudent och som har slutfört termin 3 i dina studier.
Uppdraget ställer krav på att du är en engagerad, ansvarsfull, lyhörd och flexibel person som tycker om att arbeta med människor. Med respekt för enskilde ska du ha ett professionellt bemötande som skapar trygghet och förtroende.
Du har god förmåga att utrycka dig i tal och skrift på det svenska språket.
B-körkort är ett krav.
