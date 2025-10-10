Sjuksköterska, vikariat
2025-10-10
Fålhagens vårdcentral
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Välkommen till Fålhagens vårdcentral!
Fålhagens vårdcentral är belägen mitt i centrala Uppsala med cirka 30 drivna och trevliga medarbetare som alla arbetar på ett nära och teambaserat arbetssätt med patienten i fokus. En av våra sjuksköterskor kommer att gå på föräldraledighet, därför erbjuder vi nu ett vikariat på heltid med start snarast eller enligt överenskommelse till och med 2026-12-31.
Vi satsar på trygga anställningar och bra förmåner via vårt kollektivavtal, läs om dem här (https://www.regionuppsala.se/Global/Jobba%20hos%20oss/karri%E4rwebben/F%F6rm%E5nsbroschyr%20Region%20Uppsala_2019.pdf).
Ditt uppdrag
Dina arbetsuppgifter innefattar ett varierat arbete som sjuksköterska på vårdcentral som att t.ex. bedöma/hjälpa patienter i telefonrådgivningen, via E-tjänster och i det direkta mötet i planerad mottagning med sårvård och akuta patienter med mera. Vi arbetar tvärprofessionellt och har en hög tillgänglighet för patienterna. Vi arbetar aktivt med att förbättra patientflödena genom triagering och bokning till samtliga professioner.
Vi är ett litet, tight team och du som sjuksköterska har ett mycket gott stöd av både dina sjuksköterskekollegor och av samtliga läkare på vårdcentralen. För dig som är en engagerad, patientorienterad person, som gillar teamarbete och som vill prova på vårdcentralsarbetet är detta ett perfekt tillfälle på en välfungerande enhet.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Tidigare erfarenhet av primärvård, Cosmic, telefonrådgivning samt triagering ses som meriterande. Vi tror att du är mogen och flexibel i ditt arbetssätt, tycker om att ta helhetsansvar och har en stor vilja att ständigt utveckla verksamheten. Nyfikenhet, kreativitet och professionalitet är egenskaper vi sätter extra stort värde på.
Vår verksamhet
Fålhagens vårdcentral är en framåtsyftande vårdcentral och ligger i ett av Uppsalas mest attraktiva lägen i anslutning till resecentrum. Vi är drygt trettio medarbetare som ansvarar för omkring 10.800 listade patienter. På vårdcentralen arbetar alla professioner tillsammans för att ge patienten bästa möjliga omhändertagande. Med mottot " tillsammans för din hälsa " strävar vi efter att ständigt utveckla våra arbetssätt för att hitta effektiva lösningar på patienternas behov och skapa en bra arbetsmiljö.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta gruppchef Frida Frykman på e-post: frida.frykman@regionuppsala.se
.
Fackliga företrädare nås via växeln på telefonnummer: 018- 611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga kopia på din legitimation, meritförteckning och andra relevanta bilagor som styrker din kompetens och erfarenhet. Skicka gärna in din ansökan redan idag eftersom intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
Detta är ett heltidsjobb.
