Sjuksköterska, vikariat - Västra Götalandsregionen - Sjuksköterskejobb i Göteborg

Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg2021-04-06Närhälsan utvecklar primärvård i världsklass. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna och gör skillnad för deras liv och hälsa. Vi erbjuder dig ett stimulerande och meningsfullt arbete med kompetenta kollegor, tydligt ledarskap och utvecklingsmöjligheter.2021-04-06Närhälsan Brämaregården vårdcentral är belägen på Centrala Hisingen.Vi är cirka 40 personer som arbetar på vårdcentralen. Som nyanställd blir du väl mottagen hos oss och får hjälp och stöd av våra erfarna medarbetare. Vi har ett vänligt och hjälpsamt arbetsklimat med engagemang och arbetsglädje. Vårdcentralen har ca 14000 listade.Om arbetetDu blir en del av ett kompetent team som arbetar för invånarnas hälsa genom rådgivning, behandling och hälsofrämjande arbete. I ditt arbete som sjuksköterska möter och konsulterar du med patienter både på telefon och mottagning. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är lab, telefonrådgivning och triagering.Vi använder journalsystemet Asynja Visph.Om digVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska.Vi värdesätter personliga egenskaper som förmåga att arbeta självständigt, bra bemötande mot patienter och medarbetare samt god samarbets- initiativ- och organisationsförmåga.Tjänsten gäller ett vikariat under ca ett år.Intervjuer sker löpande under urvalsprocessen, så skicka in din ansökan redan idag.Välkommen till Närhälsan Brämaregården vårdcentralOm Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstid100 %. Tillträde: Enligt överenskommelse VisstidsanställningFast månadslönSista dag att ansöka är 2021-04-20VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN5672001