Sjuksköterska Vårdcentralen Ellenbogen
2026-01-21
Malmö
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Lund
eller i hela Sverige
Information om arbetsplatsen
VC Ellenbogen är en fullbemannad privat vårdcentral i centrala Malmö.
Personalomsättningen har senaste åren varit mkt låg.
Vi har ungefär 11500 listade patienter och tar hand om allt från små barn till äldre.
Vår verksamhet karaktäriseras av värme, omtanke, engagemang och humor. Vi arbetar tätt ihop och förväntar oss god förmåga att ta egna beslut. Dina personliga egenskaper och din samarbetsförmåga är mycket viktiga.
Vi har ett lärande förhållningssätt och strävar ständigt efter en förbättrad kvalitet i vårt omhändertagande av våra patienter.
Vi söker en sjuksköterska till vår mottagning. Det dagliga arbetet består till stor del i att triagera oselekterade patienter via telefon, dropin samt via digitala kanaler. Du förväntas ta egna välgrundade beslut och färdigbehandla patienter när så är möjligt.
Vi är mycket måna om vår arbetskultur och du har tillgång till erfarna kollegor, både sjuksköterskor och läkare, att fråga när du upplever behov av detta Kvalifikationer
Leg sjuksköterska
Tidigare erfarenhet av primärvård är en fördel men inte ett krav Dina personliga egenskaper
Vi sätter stor vikt vid att du passar in i gruppen, att du tar ansvar och är konstruktiv.
Din samarbetsförmåga är avgörande och du behöver ha hög arbetskapacitet.
Lite humor är bara en fördel
Övrig information
Du arbetar kontorstid. Deltid ok och kan diskuteras.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
