Sjuksköterska välkomnas till Avdelning 13 och Dagvård, Kardiolog - Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg2021-06-30Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till nationell högspecialiserad vård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har - Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.2021-06-30Verksamhetsområde Kardiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedriver såväl basal hjärtsjukvård som högspecialiserad vård.Vi kan erbjuda patienten en hel vårdkedja från det mest akuta omhändertagandet till operation och postoperativ behandling och rehabilitering. Verksamhet Kardiologi består av tre slutenvårdsavdelningar (avdelning 13, 92 och 93), en dagvårdsavdelning, en öppenvårdsmottagning och en forskningsenhet.Avdelning 13 är en regional kardiologisk vårdavdelning för intervention och vi har precis flyttat in i helt nyrenoverade lokaler. Hos oss får du arbeta inom en av Europas främsta kardiologverksamheter och tillsammans med dina kollegor bedriva avancerad hjärtsjukvård och behandling i framkant. Vi står inför en utökning av vår verksamhet och söker därför dig som vill vara med på den resan.Vi är en liten arbetsgrupp som roterar mellan avdelning 13 och dagvården. På avdelningen finns 14 vårdplatser som har öppet från måndag kl. 07:00 till fredag kl. 21:30. Vi vårdar patienter före och efter olika kardiologiska ingrepp, så som kranskärlsröntgen/ballongvigdning, ablationer och implantation av pacemaker/defibrillator. Sedan ett år tillbaka vårdar vi också patienter som genomgår implantation av klaffprotes (TAVI) och vi kommer att fortsätta utveckla vårdkedjan för övrig strukturell hjärtsjukdom. För oss är det viktigt med delaktighet och att du ska känna till alla patientgrupper på avdelningen.Att jobba hos oss innebär ett utvecklande och varierande arbete i ett team med öppet och trevligt klimat. För oss är det viktigt att hjälpas åt både inom och mellan de olika yrkesgrupperna och vi värnar om en fin sammanhållning. Du arbetar efter ett fast schema och nya medarbetare erbjuds individuellt anpassad introduktion.Att arbeta som sjuksköterska på avdelning 13 och Kardiologens dagvårdsavdelning är ett utvecklande och självständigt arbete med trevliga kollegor och stort eget ansvar. Som sjuksköterska planerar och ansvarar du för omvårdnaden av patienter som genomgår undersökningar och/eller behandlingar. Arbetet sker i samarbete med dina kollegor på avdelningen. Vi bedriver i huvudsak planerad vård men har även ett visst akut/subakut flöde. Arbetsuppgifterna är omväxlande, både omvårdnadsmässigt och medicinskt. Vi arbetar för en god och säker vård utefter väl inarbetade rutiner.I tjänsten ingår periodvis arbete inom hela verksamhetsområde Kardiologi och därmed även viss helgtjänstgöring. Utöver att du får arbeta på flera avdelningar finns också möjlighet till fortbildning genom högskolekurser inom hjärtsjukvård.Om digDu som söker ska vara legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet inom kardiologi är meriterande, och om du har läst högskolekurser inom hjärtsjukvård.Du trivs att arbeta i team där man hjälper varandra genom ett lärande och utvecklande förhållningssätt. Som person är du ansvarstagande, strukturerad och kan prioritera mellan olika arbetsuppgifter. Du har ett serviceinriktat bemötande både mot patienter, anhöriga och kollegor.Vi hoppas att du vill utvecklas tillsammans med oss. Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det Kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens. Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning