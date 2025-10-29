Sjuksköterska, timanställning på jourcentral
2025-10-29
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2025-10-29
Välkommen till Närhälsan Töreboda vårdcentral.
Hos oss arbetar cirka 35 medarbetare i olika
professioner och vi har cirka 7500 listade patienter. Vi är en arbetsgrupp som värderar samarbete och teamkänsla och hos oss är arbetsmiljön lika viktig som krav- och kvalitetsresultaten.
Vårdcentralen har både akut och planerad verksamhet som omfattar distriktsläkarmottagning,
distriktssköterskemottagning, BVC samt laboratorium. Vi har ett nära samarbete med
barnmorskemottagning, ungdomsmottagning, rehabmottagning, folktandvård och socialtjänsten. Det finns även ett nära samarbete med länssjukvården och Töreboda kommun.
Vi är en glesbygdsvårdcentral belägen centralt i Töreboda, till oss tar du dig enkelt från exempelvis Skövde eller Mariestad med tåg eller buss.
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med utvecklingsarbete för att ständigt förbättra arbetssätt och på bästa sätt möta våra patienters behov. Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om arbetet
På jourcentralen, som är lokaliserad i Mariestad, prioriteras inkommande patienter i vår egenbokade/drop-in mottagning. Dina arbetsuppgifter spänner sig över ett brett arbetsfält och omfattar det allmänmedicinska området där du möter patienter i alla åldrar och situationer. Vi arbetar med triage och patientflöden och har väl utarbetade rutiner och PM som är till stöd för dig i detta. Du arbetar hälsofrämjande, rådgivande och behandlande i första linjens vård, både via digitala vårdmöten samt på mottagningen.
Arbetet innebär akuta besök. Du arbetar självständigt med egen mottagning där du triagerar, behandlar och följer upp patienter. Ett nära samarbete med dina kollegor sker på enheten och tvärprofessionellt i teamet, men även tillsammans med andra enheter såsom akutmottagning, ambulans och vårdcentral. För oss är det viktigt med högt i tak, att ta vara på varandras kompetenser och att arbeta prestigelöst. Tillsammans med vårdcentralsledningen ansvarar vi för att utveckla och driva verksamheten framåt.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete inom primärvård och/eller akutsjukvård.
Vi söker dig som tar initiativ i arbetet och är trygg med att fatta egna beslut. Du är noggrann, har en god problemlösningsförmåga och kan på ett effektivt sätt prioritera bland dina arbetsuppgifter.
I arbetet möter du många patienter därför är det viktigt att du är tillmötesgående, lyhörd och har en vilja att hjälpa andra. Vi tror också att du trivs med teamarbete och för dig är det en självklarhet att samarbeta med kollegor och övriga professioner. Du kan formulera dig väl i både tal och skrift, samt är en engagerad och god lyssnare vid så väl digitala möten som besök på mottagningen. Vi uppmuntrar att du har ett intresse för digitalisering och verksamhetsutveckling.
Ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande gentemot kunder, patienter och kollegor är en självklarhet för dig. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden; Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Intervjuer på jourcentralen genomförs löpande under ansökningstiden
Tjänsten avser en timanställning.
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar aktuella kandidater till telefonintervju. Därefter gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på vårdcentralen.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar - detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
