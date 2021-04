Sjuksköterska till VO hjärt- och lungmedicin i Lund/Malmö - Region Skåne, Skånes universitetssjukhus - Sjuksköterskejobb i Lund

Prenumerera på nya jobb hos Region Skåne, Skånes universitetssjukhus

Region Skåne, Skånes universitetssjukhus / Sjuksköterskejobb / Lund2021-04-09Gör skillnad. Varje dag.Vill du göra skillnad och vara med och hjälpa till på covidavdelning B i Lund?Verksamhetsområde (VO) hjärt- och lungmedicin (HLM) på Skånes universitetssjukhus (Sus) har fått i uppdrag att bemanna covidavdelning B i Lund under våren och sommaren med en undersköterska och en sjuksköterska. För att få bättre kontinuitet på avdelningen och övrig verksamhet väljer vi nu att annonsera denna tjänst istället för att flytta personal mellan våra enheter.Covidavdelning B är en nystartad enhet sedan några månader tillbaka och för tillfället bemannad med personal från övriga enheter på sjukhuset. Detta innebär att det finns en bred kompetens inom många områden med personal med olika erfarenheter. Enheten är en stabil arbetsplats med god sammanhållning.Du kommer att vara anställd på VO hjärt- och lungmedicin men kommer att vara placerad på covidavdelning B i Lund fram tills behovet av avdelningen upphör eller vårt uppdrag att bemanna tar slut. Då kommer du att få en anställning på en av enheterna inom verksamhetsområdet. De enheter som främst är aktuella är hjärtavdelning arytmi Lund, hjärtavdelning intensivvård (HIA) i Lund, hjärtavdelning Malmö eller hjärtavdelning transplantation och avancerad svikt i Lund. Vilken av enheterna som är aktuell kommer att baseras på var behovet finns, din tidigare erfarenhet och vad du är intresserad av. Förutom hjärtavdelningarna med olika inriktningar ingår även kranskärlsröntgen, pacemakeroperation, mottagningsverksamhet med mera inom hjärtområdet.2021-04-09Dina arbetsuppgifter på covidavdelning B består i omvårdnad och omhändertagande av patienter som är smittade av covid-19. Patienterna kan ha olika bakomliggande sjukdomar vilket ställer höga krav på dig som sjuksköterska att individanpassa vården till den patient du möter. Du arbetar i team och alltid med patienten i fokus.Vi söker dig som känner dig trygg i din yrkesroll och de snabba prioriteringar och skifte i fokus som kan uppstå vid akuta situationer. Du ser värdet av ett gott samarbete och bidrar själv till detta genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Din flexibla och positiva inställning och ditt engagemang bidrar till ett gott arbetsklimat, där vi alla hjälps åt och samarbetar för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter.De formella kraven som gäller för tjänsten är att du är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Har du tidigare erfarenhet av liknande arbete, arbetat med patienter med covid-19 eller arbetat med hjärtsjukvård ser vi det som meriterande för tjänsten.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval och intervjuer kan komma att hållas under annonsens publiceringstid. Välkommen med din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att lära känna just dig!ÖVRIGTRegion Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde sker omgående eller enligt överenskommelse. .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-30Region Skåne, Skånes universitetssjukhus5680490