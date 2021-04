Sjuksköterska till vårdplatsenheten, nattjänstgöring - Region Sörmland - Sjuksköterskejobb i Katrineholm

Region Sörmland / Sjuksköterskejobb / Katrineholm2021-04-06Hjärt- och medicinavdelningen, stroke och medicinavdelningen, Kullbergska sjukhuset KatrineholmVälkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!Vi söker personal som är intresserade av att tjänstgöra på natten, vi står inför ombyggnation av sjukhuset och kommer inte kunna samverka på samma sätt som tidigare därför behöver vi dig som gillar att arbeta ren natt . Låter det spännande?2021-04-06Vårdplatsenheten har två vårdavdelningar varav den ena med inriktning hjärt- och medicin och den andra stroke- och medicin. Vårdplatsenheten består av ett härligt gäng medarbetare som nu behöver utöka sjuksköterskegruppen.Avdelningarna vårdar patienter med olika sjukdomstillstånd, vi söker dig som är intresserad av hjärtsjukvård och strokevård/ortopedrehab.Du ska vara nyfiken, flexibel och kunna anpassa dig till ett varierande arbete och tempo.Vi jobbar i team bestående av sjuksköterskor och undersköterskor på natten.Tillsammans arbetar vi målinriktat för att skapa en trygg och säker resa genom vården för våra kunder.För oss är det viktigt med en bra dialog och god kommunikation då det återspeglar det fortlöpande arbetet. I omvårdnadsarbetet är patienten i centrum och för att ge våra patienter en så likvärdig och kvalitetssäkrad vård som möjligt arbetar vi gemensamt efter standardiserade vårdplaner (SVP).Som sjuksköterska på hjärtavdelningen ansvarar du för planering och genomförande av patientens behov av vård under hela vårdförloppet samt planering inför kommande utskrivning. Arbetet är varierande och arbetstempot kan växla snabbt under arbetspassets gång.Här möter du medarbetarna som har en hög grad av delaktighet, flexibilitet och öppenhet för förändring, positiv inställning och stort engagemang för verksamheten. För dig som är nyutexaminerad sjuksköterska kan vi erbjuda mentorskapsprogram under det första året samt vårdledare som finns som ett stöd för dig i det dagliga vårdarbetet.Vill du ha ett intressant och stimulerande arbete med teamkänsla där du känner att du gör ett viktigt jobb och vill fortsätta utvecklas tillsammans med oss ska du inte tveka att söka!Din kompetensDu är legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet av slutenvård är meriterande men inget krav. Vi söker en flexibel person som uppskattar en varierat arbetspass med möjlighet att lära sig mycket i arbetet. Du ska ha lätt att samarbeta med olika professioner, och vara öppen för förändringar. Vi lägger stor vikt på att vara lyhörd och göra insatser där behovet är som störst. Personliga egenskaper lägger vi stor vikt vid.AnställningsformTillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.Arbetstid placering natt. Planeringsschema används på avdelningen med möjlighet att kunna påverka sina pass till viss del.Information om tjänsten lämnas avVårdenhetschef Ann-Sofie Plato (hjärtmedicin), 076- 723 62 95.Vårdenhetschef Johanna Sjörup (stroke- och medicin), 072-142 73 64.Facklig företrädare Malin Lindström, 0150-561 52.Övriga fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.Kom och jobba hos oss på vårdplatsenheten!Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2021-05-28Intervjuer kan komma att ske löpande.Se våra förmåner ( http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/) Följ oss gärna på Facebook ( http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/) Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag.Varaktighet, arbetstidTillsvidare, 100%, Tillträde enligt överenskommelse -Sista dag att ansöka är 2021-05-28REGION SÖRMLAND5672061