Sjuksköterska till Vårdcentralen Kävlinge
Region Skåne, Primärvården / Sjuksköterskejobb / Kävlinge Visa alla sjuksköterskejobb i Kävlinge
2026-01-12
Mitt i en expansiv region ligger Kävlinge, en spännande kommun som präglas av tillväxt. Hit tar du dig enkelt med tåg från Malmö, Lund, eller Helsingborg. Vårdcentralen ligger centralt i Kävlinge och endast 7 minuters gångavstånd från tågstationen. Vi erbjuder kvalitativ vård för hela människan. Vi har idag 10 800 listade patienter i varierande ålder och bakgrund.
På vårdcentralen finns cirka 40 medarbetare som alla strävar mot att ge bästa vård till alla våra patienter. I fokus för oss är en god arbetsmiljö och ett klimat där vi arbetar säkert och med hög vårdkvalitet. Här finns också barnavårdscentral (BVC) samt barnmorskemottagning (BMM) som ger ett komplement i vardagen och en kontinuitet för våra patienter genom hela livet. För oss är teamarbete och samverkan mellan professioner väsentligt för att vi ska lyckas och något vi ständigt arbetar med för att bli ännu bättre på.
Hos oss samarbetar sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeut, dietist, medicinsk sekreterare, psykolog, receptionist och kurator för att ge den bästa möjliga vård och service.
Nu har du möjligheten att utvecklas i din profession tillsammans med oss. Är du en engagerad och driven distriktssköterska eller sjuksköterska som vill utvecklas? Då kan du vara rätt person för oss! Vi är en vårdcentral där utveckling är i fokus, både för att våra patienter ska få så bra vård som möjligt men även för att främja en god arbetsmiljö och bidra till arbetsglädje.
Hos oss arbetar du nära dina kollegor inom olika yrkeskategorier. Vi som arbetar här värdesätter vårt fina samarbete som bidrar till en god arbetsmiljö och patientsäker vård. Ett flertal medarbetare har arbetat på vårdcentralen i många år och på senare tid har vi även fått tillskott av nya kollegor, vilket ger en bra och kreativ kombination av erfarenhet och nytänkande.
Som distriktssköterska eller sjuksköterska arbetar du med mottagningsarbete, telefonrådgivning eller triagering på vårdcentralen. Din roll hos oss är oerhört central, viktig och kräver ett nära samarbete med andra yrkesgrupper.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård, eller dig som har en vidareutbildning som distriktssköterska. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Om du har erfarenhet av primärvård och triagering, både på plats och via telefon, ser vi det som meriterande.
För oss är ett gott samarbete väldigt viktigt, och vi strävar alltid efter att skapa en arbetsmiljö där samverkan och kommunikation står i centrum. Vi tror att ett starkt team byggs på ömsesidig respekt och en gemensam vilja att nå våra mål. Därför söker vi dig som inte bara är en lagspelare, utan också gillar att jobba i en dynamisk arbetsmiljö där prioriteringar kan skifta snabbt. Vi värdesätter din förmåga att effektivt organisera, prioritera och anpassa dig efter förändrade förutsättningar för att skapa en god vård till våra patienter. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team, där din kompetens och ditt engagemang kommer att bidra till vår gemensamma framgång.
Eftersom vi är måna om att anställa medarbetare som passar i just vår verksamhet kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare. Ersättning
