Sjuksköterska till Vardaga Villa Fridsbo - Vardaga AB - Sjuksköterskejobb i Kävlinge

Vardaga AB / Sjuksköterskejobb / Kävlinge2021-06-27Villa Fridsbo ligger i Löddeköpinge och är en helt nybyggd enhet med start i november. Nu söker vi sjuksköterska att vara med i uppstarten och etableringen av denna verksamhet. Tjänsten är på heltid och tillsvidare, endast dagtid, dvs man är alltid ledig kvällar, helger och storhelger. Vi förser alla sjuksköterskor med ledarskapsutbildning och flera förmåner. Vi erbjuder ett spännande uppstartsarbete och därefter ett utvecklande arbete med att forma verksamheten och sätta alla Vardagas rutiner på plats.Inom Vardaga är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.Här några av höjdpunkterna i vårt erbjudande till dig:Ledarskapsutbildning och övriga utbildningar som du behöverFörmånsportal med rabatter och förmånerNära ledarskapTydliga arbetssätt enligt Vardagas rutiner och ett fantastiskt kvalitetsledningssystemMöjlighet till karriär- och utvecklingFriskvårdsbidrag, skobidrag och arbetskläderOm rollenI rollen som omvårdnadsansvarig sjuksköterska ingår du i ett team med omvårdnadspersonal, arbetsterapeut och fysioterapeut. Ni arbetar tätt ihop och skapar och bibehåller goda relationer med de boende, anhöriga och uppdragsgivare. Tillsammans har ni i uppgift att ge livskvalitet. I rollen som omvårdnadsansvarig sjuksköterska ska du fungera som handledare i omvårdnaden för undersköterskor och vårdbiträden. Du ansvarar för medicindelegationer, utbildning till undersköterskor och att medicinska ordinationer följs. Du arbetar i Vardagas kvalitetsledningssystem och med Vardagas rutiner och koncept, genomför riskbedömningar och preventionsbedömningar och arbetar i kvalitetsregister. I övrigt genomför du regelbundet uppföljningar i syfte att bibehålla och utveckla vår kvalitet i verksamheten enligt Vardagas koncept.Om Villa FridsboI Kävlinge kommun ligger vackra Villa Fridsbo, ett nytt äldreboende med generös gård och 60 lägenheter för personer med demenssjukdom och somatiska besvär. Boendet ligger lantligt och har inriktning mot trädgård, odling och mat. På gården kommer det att finnas växthus och utekök.Boendet ligger i östra delen av Löddeköpinge, och byggs i tre våningar. Löddeköpinge ligger i direkt anslutning till E20 vilket gör att man enkelt tar sig hit från både Landskrona i norr och Malmö i söder. För att läsa mer kan du gå till: https://vardaga.se/verksamhete... När verksamheten kommit igång kommer vi att certifieras enligt Demensakademin ( https://www.vardaga.se/var-aldreomsorg/demens/), vilket innebär att all personal kommer att vara utbildade inom demens och bemötandeDin erfarenhet och kunskapVi önskar att du:tycker om att möta människor i olika situationer.är ansvarsfull och driftig.är professionell och pedagogisk.trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor.är självständig och kan ta beslut utifrån dina egna bedömningar.är van att organisera ditt arbete på ett effektivt sättDu är legitimerad sjuksköterska och har erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorg och på vårdboende. God datorvana samt erfarenhet av dokumentation är viktigt. Meriterande är erfarenhet av Safe Doc som är vårt dokumentationssystem. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.2021-06-27Lön: Vi tillämpar individuell lönesättningTillträdesdatum: Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 8 augustiHar du frågor? Kontakta gärna: Stina Cederhag, verksamhetschef 0733-775064 eller stina.cederhag@vardaga.se . Observera att det inte går att ansöka via E-post.Facklig kontakt: Vårdförbundet, Hampus Kalpakas, vardforbundet@ambea.se Om du vill veta mer om hur det är att jobba på Vardaga så läs gärna mer och träffa några av våra medarbetare här ( https://vardaga.teamtailor.com/). Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.På Vardagas drygt 100 boenden runt om i Sverige erbjuder vi en äldreomsorg där varje dag är lika viktig. Hos oss möter du expertis och trygghet på varje äldreboende, korttidsboende, i hemtjänst och dagverksamhet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje individs livskvalitet och trygghet i fokus. Vardaga ingår i företagsgruppen Ambea. www.vardaga.se Varaktighet, arbetstidHeltid 6 mån provanställningLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-12-14Vardaga AB5832094