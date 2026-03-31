Sjuksköterska till Solbacken i Lund
Vi välkomnar en sjuksköterska som vill bli en del av vårt fantastiska team i vår kommande verksamhet Solbacken!
I rollen som sjuksköterska i Forenede Care är du en viktig del i organisationen och din kompetens och trivsel värdesätts högt. Vi vet att du som medarbetare är vår viktigaste resurs, du ges därmed goda möjligheter att växa och utvecklas med oss. Du får en arbetsledande roll i teamet med möjligheter att påverka verksamheten
Här kommer du att arbeta Den 16 april kommer kommer Forenede Care att ta över driften av vård- och omsorgsboendet Solbacken i Lund. Boendet har 48 lägenheter fördelat på 6 avdelningar varav 32 platser är för personer med demenssjukdom. De 6 avdelningarna är fördelade på 3 olika plan.
Vem är du? Du är ansvarstagande, självständig och trygg med att göra prioriteringar och leda andra. Du trivs med att handleda personal i hälso- och sjukvårdsfrågor, är prestigelös och motiveras av, att tillsammans med dina kollegor, organisera omvårdnaden på bästa sätt.
I din roll ingår att ha kontinuerlig dialog med närstående och informera vid förändringar i hälsotillståndet. Du samarbetar med kollegor, läkare och eventuellt andra, både interna och externa, kontakter för att säkerställa en god omvårdnad
Beskrivning av tjänsten Vi söker just nu en kollega på heltid för en tillsvidareanställning med provanställning i 6 månader. Startdatum enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd dagtid, inga kvällar och inga helger.
Legitimerad sjuksköterska
Trygg i din yrkesroll
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet inom äldreomsorg.
För att trivas i tjänsten är du engagerad och bryr du dig om dina medmänniskor samtidigt som du är bra på att skapa goda relationer och är serviceinriktad. Hos oss jobbar vi i team såväl som självständigt så det är viktigt att du är bekväm i den miljön.
Innan vi erbjuder anställning får du visa ett utdrag ur polisens belastningsregister Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten. Det går bra med digitalt registerutdrag. Vi efterfrågar även ett giltigt svenskt arbetstillstånd, exempelvis ett pass eller godkänt arbetstillstånd från Migrationsverket.
Vad får du av oss?
Påverkan. Vi jobbar ständigt för förbättring för att kunna erbjuda den mest högkvalitativa omsorgen och som medarbetare på Forenede Care får du dagligen möjlighet att påverka hur vi arbetar.
Personlig utveckling samt kompetensutveckling. Vi kompetensutvecklar oss för att tillsammans växa och nå företagets mål.
Trygghet och kollektivavtal. Du får en långsiktig och engagerad arbetsgivare som ser människor som sin viktigaste resurs.
Motion. Friskvårdsbidrag.
Om Forenede Care Forenede Care är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med cirka 5500 medarbetare. Vi är företaget för dig som vill göra skillnad och samtidigt må bra, utvecklas och ha kul på jobbet.
Vi har funnits i Sverige sedan 1998 och vet att du som medarbetare är vår viktigaste resurs. Ett fint kvitto på detta är att vi utsetts till ett Karriärföretag både 2024 och 2025 och listas som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.
Vår värdegrund med värdeorden ansvar, engagemang och omtanke är en naturlig del av vårt arbete. Vi arbetar för att alla människor ska få leva livet, hela livet och driver förutom äldreboenden verksamheter inom ASiH, palliativ vård, personlig assistans, LSS och hemsjukvård.
Vill du vara med och forma framtidens vård och omsorg och ingå i ett sammanhang som gör skillnad för människor, samhälle och vår framtid? Då kan Forenede Care vara rätt arbetsgivare för dig!
Kontaktperson Rekryterande chef: Pernilla Arcombe Borglin E-postadress: pernillaa@forenedecare.se
Verksamhetschef Solbacken: Bengt Svensson bensve@forenedecare.se
Du är efterlängtad - välkommen till oss! Så ansöker du
