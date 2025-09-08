Sjuksköterska till Pilträdets servicehus (extrajobb)
2025-09-08
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden.
Välkommen till oss
På Pilträdets servicehis får du möjlighet att göra skillnad för våra äldre.
Här kombineras evidensbaserad vård med forskning och utveckling - mitt i hjärtat av Kungsholmen.
Vi är en av Stockholms stads akademiska noder och samarbetar med Karolinska institutet i forskningsprojekt som bidrar till utveckling inom verksamheten. Vi tar emot studenter inom flera yrkeskategorier, vilket bidrar till en lärande miljö där medarbetarnas kompetens tas tillvara och värderas högt. Nu söker vi dig som vill som är sjuksköterska och vill arbeta som timanställd för att hoppa in under semester, ledigheter och vid sjukdom. Arbetstid är dagtid, veckans alla dagar.
Vi läser ansökningar löpande - så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Vi erbjuder
Hos oss på Pilträdet erbjuds du ett meningsfullt och varierat arbete.
Här bor personer över 65 år, med olika vård- och omsorgsbehov.
Du arbetar tillsammans med ett engagerat team som består av sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter och administrativ personal.
Vi arbetar i tvärprofessionella team för att våra boenden ska få så bra förutsättningar som möjligt för en god omvårdnad.
Välkommen till härlig arbetsgrupp med god stämning och tydlig struktur i arbetet.
Din roll
Din roll som sjuksköterska är utvecklingsinriktad där du arbetar både självständigt men även i team. Som sjuksköterska arbetar du i nära samarbete med ditt team där du bidrar med din kompetens. Arbetet innebär både akuta och planerade insatser i en komplex miljö där du fattar självständiga beslut. Du arbetar efter våra kärnvärden - Att vara engagerad, nytänkande och lyhörd.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet inom vård och omsorg.
Gärna med erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorg.
Vi lägger särskild vikt vid följande personliga förmågor och färdigheter: Du har god förmåga att samarbeta, kommunicera och främja en god arbetsmiljö och därmed motverka diskriminering. Vidare arbetar du evidensbaserat, metodiskt, utvecklingsinriktat och är van vid ett flexibelt arbetssätt utifrån den enskildes behov. Du är ansvarstagande, trygg i din yrkesroll och delar gärna med dig av din kompetens.
Välkommen med din ansökan!
Din ansökan
För att stärka fokus på de kompetenser och den erfarenhet som efterfrågas för denna roll behöver du inte bifoga ett personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan utgår vi ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Kungsholmens stadsdelsförvaltning!
Kungsholmens stadsdelsförvaltning omfattar de tre öarna Kungsholmen, Lilla Essingen och Stora Essingen.
Tillsammans arbetar vi för att ständigt utveckla våra verksamheter och ge bra service till alla som lever sitt liv på Kungsholmen och Essingeöarna. https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/kungsholmen/
kan du läsa mer om Kungsholmens stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår https://facebook.com/kungsholmensdf.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum.
Avdelningen för äldreomsorg ansvarar för biståndshandläggning samt olika insatser som ger möjlighet för äldre att få sina behov av omsorg tillgodosedda. Här finns vård - och omsorgsboenden, servicehus, anhörigstöd, dagverksamheter och hemtjänst. Förvaltningen tillämpar heltid som norm och du kommer att vara anställd inom Kungsholmens äldreomsorg. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5038". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Kungsholmens stadsdelsförvaltning, Pilträdets Servicehus Kontakt
Linn Hagström, enhetschef linn.hagstrom@stockholm.se 0850808544 Jobbnummer
9496149