Sjuksköterska till Nora kommun
2025-09-09
Nora kommun söker just nu en sjuksköterska till vår sjuksköterskeorganisation! Som sjuksköterska i Nora kommun är du verksam på kommunens äldreboenden eller inom hemsjukvården.
Nora kommun har två boenden för äldre, Tullbackagården och Hagby ängar.
* Tullbackagården är ett centralt beläget boende, lägenheterna är fördelade på fyra avdelningar och två våningsplan, varav en är korttidsavdelning en en har demens inriktning.
* Hagby Ängar ligger naturnära i utkanten av Nora, boendet består av åtta avdelningar, varav en korttidsavdelning, uppdelade på två huskroppar i markplan. Här bor personer som har någon kognitiv sjukdom.
* Hemsjukvård och LSS i kommunen är uppdelad i tre distrikt; Norr, Söder och Centrum. idag jobbar fem sjuksköterskor med omvårdnadsansvar med varsitt hemsjukvårdsteam. En sjuksköterska har omvårdnadsansvar för de patienter som är inskrivna i hemsjukvård och har stöd enligt LSS.
Dina blivande sjuksköterskekollegor i kommunen har tillsammans en bred kompetens och mångårig erfarenhet i yrket. Vi har sammanlagt sex distriktssköterskor i organisationen och just nu läser några sjuksköterskor olika specialistutbildningar med inriktning mot psykiatri och demensvård så att vi kan håller en hög kvalité på den vård vi erbjuder
Sedvanliga arbetsuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård. Arbetet innefattar bland annat:
* Ansvara för att medicinska ordinationer blir genomförda
* Leda och fördela omvårdnadsarbetet
* Utföra planerade och akuta bedömningar och insatser.
* Handleda/utbilda omvårdnadspersonal och studenter.
* Samarbeta i det närmsta teamet runt patienten samt med externa kontakter/andra vårdgivare.
* Fortlöpande kontakt med närstående.
* Läkemedelshantering, medicintekniska uppgifter.
* Dokumentation sker i journalsystemet Viva.
* Andra system vi dagligen använder är MCSS, Pascal, LifeCare och NPÖ.Kvalifikationer
Det ställs höga krav på dig som sjuksköterska hos oss eftersom du träffar våra sköraste patienter som ofta befinner sig i utsatta, svåra situationer.
* Vi ser det som meriterande om du har några år i yrket och har arbetat inom kommunal hälso- och sjukvård tidigare samt har erfarenhet av palliativ vård.
* Vidareutbildning till distriktssköterska eller inom äldre/demensvård är meriterande.
* Du är trygg i dig själv och i din yrkesroll och är van att arbeta självständigt och fatta egna beslut samtidigt som du ser till att be om hjälp när du känner dig osäker.
* Du besitter god samarbetsförmåga samt ser teamarbete som en förutsättning för att kunna bedriva en god och säker vård.
* Du har ett strukturerat arbetssätt enligt omvårdnadsprocessen vilket innebär att; identifiera och bedöma behov, ställa omvårdnadsdiagnos, sätta upp mål, planera, genomföra och utvärdera insatser.
* Du har ett personcentrerat förhållningssätt och ett gott bemötande.
* Du ställer om lätt vid ändrade omständigheter, ser möjligheter i förändringar och deltar aktivt i verksamhetens kvalitetsarbete.
* Körkort är ett krav för tjänsten
* Har god datorvana och kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
Urval kommer att ske löpande
ÖVRIGT
Bakgrundskontroller kommer att genomföras.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg lämnas.
Nora kommun är beläget i den norra delen av Örebro län mellan Bergslagens sjöar och skogar. Kommunen har ett fantastiskt kulturarv och ett rikt föreningsliv. Nora är en entreprenörskommun där små lokala företag lever sida vid sida med stora internationella bolag. Till antalet är vi cirka 10 700 invånare och förväntas öka stadigt under kommande år. Dessa förutsättningar och närheten till det expansiva Örebro har gjort att allt fler vill bo och etablera sig i Nora kommun.
Nora kommun
Nora kommun, Socialförvaltning Kontakt
Enhetschef
David Järn david.jarn@nora.se 0587 810 51
