Sjuksköterska till Nora kommun
Nora kommun, Socialförvaltning / Sjuksköterskejobb / Nora Visa alla sjuksköterskejobb i Nora
2026-01-02
, Lindesberg
, Örebro
, Lekeberg
, Karlskoga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nora kommun, Socialförvaltning i Nora
Vill du arbeta nära människor och verkligen göra skillnad i deras vardag? Hos oss får du en trygg och meningsfull roll där din kompetens och ditt engagemang är avgörande för att skapa god och säker vård. Vi söker nu en legitimerad sjuksköterska som vill bli en del av vårt team och bidra med både hjärta och kunskap. Du får möjlighet att välja mellan två viktiga uppdrag - på vårt demensboende Hagby Ängar, där du är med och skapar en varm och värdig miljö för våra boende, eller i vår kvälls- och nattorganisation, där du är en trygg punkt för patienter under dygnets mest sårbara timmar.Publiceringsdatum2026-01-02Arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård. Arbetet innefattar bland annat:
* Ansvara för att medicinska ordinationer blir genomförda
* Leda och fördela omvårdnadsarbetet
* Utföra planerade och akuta bedömningar och insatser.
* Handleda/utbilda omvårdnadspersonal och studenter.
* Samarbeta i det närmsta teamet runt patienten samt med externa kontakter/andra vårdgivare.
* Fortlöpande kontakt med närstående.
* Läkemedelshantering, medicintekniska uppgifter.
* Dokumentation sker i journalsystemet Viva.
* Andra system vi dagligen använder är MCSS, Pascal, LifeCare och NPÖKvalifikationer
Hos oss har du en viktig roll du möter våra mest sköra patienter, människor som ofta befinner sig i utsatta och svåra situationer. Din kompetens och ditt engagemang gör en verklig skillnad för deras trygghet och livskvalitet.
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet som sjuksköterska, gärna inom kommunal hälso- och sjukvård och palliativ vård. Har du vidareutbildning till distriktssköterska eller inom äldre- och demensvård är det ett stort plus.
Du är trygg i dig själv och i din yrkesroll, van att arbeta självständigt och fatta egna beslut men också öppen för att be om stöd när det behövs. Du värdesätter samarbete och ser teamarbete som en självklarhet för att skapa god och säker vård.
Du är flexibel, ser möjligheter i förändringar och bidrar aktivt till verksamhetens kvalitetsarbete. Körkort är ett krav för tjänsten. Du har god datorvana och kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
Urval sker löpande.
ÖVRIGT
Bakgrundskontroller kommer att genomföras.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg lämnas.
Nora kommun är beläget i den norra delen av Örebro län mellan Bergslagens sjöar och skogar. Kommunen har ett fantastiskt kulturarv och ett rikt föreningsliv. Nora är en entreprenörskommun där små lokala företag lever sida vid sida med stora internationella bolag. Till antalet är vi cirka 10 700 invånare och förväntas öka stadigt under kommande år. Dessa förutsättningar och närheten till det expansiva Örebro har gjort att allt fler vill bo och etablera sig i Nora kommun. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C297033". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nora kommun
(org.nr 212000-2007) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nora kommun, Socialförvaltning Kontakt
Enhetschef
David Järn david.jarn@nora.se 0587 810 51 Jobbnummer
9667020