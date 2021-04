Sjuksköterska till Kvinnofridsmottagningen - Region Uppsala - Sjuksköterskejobb i Uppsala

Region Uppsala / Sjuksköterskejobb / Uppsala2021-04-15Verksamhetsområde kvinnosjukvårdMed 8 600 anställda, ca 800 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.Vår verksamhetKvinnofridsenheten är nationellt centrum för Kvinnofrid (NCK) kliniska verksamhet för våldsutsatta kvinnor. Enheten består av två enheter - kvinnofridslinjen och Kvinnofridsmottagningen. Kvinnofridslinjen är en nationell stödlinje för våldsutsatta kvinnor, anhöriga samt för de som jobbar med frågorna. Kvinnofridsmottagningen är en öppenvårdsmottagning på Akademiska sjukhuset som är öppen helgfri måndag till fredag, kl 8-16.30. Mottagningens arbete omfattar stödsamtal och behandling av kvinnor som utsatts våld eller hot om våld i en nära relation. Dessutom omfattas omhändertagande av kvinnor utsatta för sexuella övergrepp. Patientbesöken är både akuta och tidsbokade.Kvinnofridsmottagningen söker nu sjuksköterska för sitt mottagningsarbete!Ditt uppdragSom sjuksköterska på mottagningen ansvarar du för vårdplaneringen utifrån kvinnans behov av stöd och behandling. Vårdplaneringen innebär att självständig planera psykosocialt stöd för kvinnan. Vid vissa tillfällen krävs teamarbete tillsammans med läkare som är knutna till mottagningen. I arbetet ingår, förutom samtalsstöd och behandling, att följa upp medicinska insatser och bedömningar samt genomföra riskbedömningar gällande personsäkerhet. Uppgifter som att samordna möten med socialtjänsten och annan hälso-och sjukvård förekommer. I övrigt sedvanliga administrativa mottagningsuppgifter. Schemalagd grupphandledning ingår.2021-04-15Vi söker dig som är leg sjuksköterska med yrkeserfarenhet. Du har samtalsutbildning i kognitiv psykoterapi steg 1, alternativt psykodynamisk psykoterapi steg 1 eller motsvarande. Specialistutbildning är meriterande liksom utbildning i mäns våld mot kvinnor. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet så som samarbetsförmåga, tydlighet i samtal och förmåga att skapa goda relationer. Referenstagning är en viktig del i rekryteringen.Vi erbjuderTillsvidaretjänst. Tjänstgöringsgrad kan diskuteras. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här ( https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/). Vill du veta mer?Avdelningschef Anna Häger 018 - 611 29 97Facklig kontaktperson på Vårdförbundet nås via växeln, 018-611 00 00Vill du jobba med oss?Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer kommer att ske fortlöpande under ansökningstiden.Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.Varaktighet, arbetstidTillsvidare, 100% , Tillträde Enligt ÖK -Sista dag att ansöka är 2021-05-06REGION UPPSALA5694317