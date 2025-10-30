Sjuksköterska till Kriminalvården start omgående

VårdIX AB / Sjuksköterskejobb / Malmö
2025-10-30


Vårdix expanderar och söker legitimerade sjuksköterskor för varierande uppdrag inom kriminalvården. Som konsult blir du en viktig del av teamet på anstalter och häkten.

Publiceringsdatum
2025-10-30

Dina arbetsuppgifter
Läkemedelshantering och administrering
Dokumentation i journalsystem
Medicinska bedömningar och akutvård
Samordning med läkare och psykologer
Hälsoundersökningar och provtagning
Smittskyddsarbete och förebyggande hälsovård

Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Minst 2 års yrkeserfarenhet
God svenska i tal och skrift
Flexibel, stresstålig och trygg i yrkesrollen
God samarbetsförmåga och hög integritet
Förmåga att hantera komplexa situationer

Erfarenhet av psykiatri eller missbruksvård är meriterande.
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning enligt kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Kompetensutveckling inom kriminalvård och rättspsykiatri
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell

Så ansöker du
Skicka din ansökan via Vårdix hemsida eller kontakta Sam: 070 999 14 41, Sam@vardix.se. Tillsättning sker löpande.
Bli en del av Vårdix-teamet och bidra till god hälso- och sjukvård inom kriminalvården!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
VårdIX AB (org.nr 559452-9355)

Kontakt
Sam Souid
sam@cleverex.se

Jobbnummer
9582444

