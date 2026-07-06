Sjuksköterska till kommunal primärvård, SÄBO
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2026-07-06
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Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Vi söker engagerad sjuksköterska som vill vara en del av vårt team där omtanke, kvalitet och utveckling står i centrum. Hoppas att just du vill växa och utvecklas tillsammans med oss!Publiceringsdatum2026-07-06Beskrivning av verksamheten
Den kommunala primärvården i Trollhättans stad är en sammanhållen verksamhet. Vårt arbetssätt bygger på teamarbete där vi samarbetar och delar kunskap – tillsammans skapar vi en trygg, god och nära vård.
Tjänsten innebär att du kommer vara kopplad mot SÄBO. Men vi arbetar aktivt med att hjälpas åt över gränserna – ett arbetssätt som ger både variation och möjlighet till utveckling i din yrkesroll. Vi utgår från Lextorpsvägen.
Hos oss får du arbeta i en stimulerande miljö där din insats gör verklig skillnad i våra patienters livskvalitet och välbefinnande. Det finns goda möjligheter till utbildning och utveckling. Som medarbetare hos oss är vi måna om att du ska må bra och erbjuder friskvårdsbidrag och förmånliga träningskort på flera olika träningsanläggningar via personalföreningen Rabatten. Vi ser till att du via olika försäkringar, vid sjukdom och föräldraledighet, har en trygg anställning hos oss. Vi ser även positivt på intern rörlighet.Dina arbetsuppgifter
Uppdraget som sjuksköterska i Trollhättans Stad syftar till att planera vården för våra patienter och du är ansvarig för att Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) efterlevs på ett säkert sätt i våra verksamheter. Du leder omvårdnaden utifrån ett personcentrerat perspektiv och förväntas utbilda och handleda omvårdnadspersonal i det patientnära arbetet. Då vi arbetar i team runt patienten, för att säkerställa en god och säker vård utifrån ett helhetsperspektiv, sker arbetet i nära samverkan med övriga professioner.
Vi befinner oss i en spännande tid av utveckling och omställningsarbete för att ställa om till framtidens omsorg. I vår utvecklingsresa blir du en viktig del i att nyfiket vilja testa nya metoder och arbetssätt. Vi arbetar även aktivt med införandet av digitala arbetssätt och trygghetsskapande välfärdsteknik. Några exempel på detta är läkemedelsautomater och hemsjukvård online.
Arbetstiden under vardagar är förlagd till dagtid. Du ingår i ett rullande schema där du arbetar var femte helg, med både dag- och kvällspass. Under kvälls- och helgarbete tjänstgör du i patrull tillsammans med kommunens övriga sjuksköterskor.Kvalifikationer
Vi sätter stort värde på personliga egenskaper och ser att du som söker är en empatisk, trygg och lyhörd person. Du har förmågan att arbeta självständigt men trivs likväl med att samarbeta och strävar alltid efter att skapa förtroendefulla relationer– både med patienterna, deras anhöriga och dina kollegor. I ditt arbetssätt är du strukturerad, ansvarsfull och flexibel inför förändringar som kan uppstå under dagen. Du känner ett stort engagemang för ditt arbete, för att utveckla dig själv och verksamheten samt bidrar till ett positivt arbetsklimat.
För tjänsten som sjuksköterska krävs att du som söker är:
• Legitimerad sjuksköterska.
• Innehar körkort med behörighet B.
Meriterande om du är utbildad distriktssjuksköterska.
Anställningsinformation
1 tjänst tillsvidare inom SÄBO
Vid frågor kan du under v 28 - 29 kontakta Lisa Foldemark, Enhetschef, tfn 0520-49 54 43 och under v 30-31 kan du kontakta Johanna Norbäck, Enhetschef, tfn 0520-49 54 26.
För att kunna arbeta hos oss behöver du uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. I samband med att du fyller i din ansökan, beställer du ett registerutdrag via polisens hemsida.
Beställ gärna belastningsregister till din digitala brevlåda. Belastningsregistret - begär utdrag | Polismyndigheten (polisen.se)
Rekrytering kan komma att ske löpande under ansökningstiden – så välkommen med din ansökan redan idag!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans Kommun
(org.nr 212000-1546), http://www.trollhattan.se
Gärdhemsvägen 9 (visa karta
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461 32 TROLLHÄTTAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trollhättans Stad Kontakt
Enhetschef
Lisa Foldemark 0520-495443 Jobbnummer
9994503