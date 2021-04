Sjuksköterska till intagnings- och högsäkerhetsavdelningarna på - Region Kronoberg, Rättspsykiatriska Regionkliniken - Sjuksköterskejobb i Växjö

Region Kronoberg, Rättspsykiatriska Regionkliniken / Sjuksköterskejobb / Växjö2021-04-15I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län". Rättspsykiatriska regionkliniken bedriver högspecialiserad vård och är en av landets fem specialistkliniker inom rättspsykiatri. Kliniken erbjuder 120 vårdplatser och har drygt 400 medarbetare, 11 vårdavdelningar med olika inriktningar och en öppenvårdsenhet. Kliniken har också en välutvecklad FoU enhet.Avdelning 59 har sammanlagt 12 vårdplatser fördelade i tre vårdmiljöer, vilka är en intagningsdel, vårdavdelning och en enhet för särskilda behov. Intagningsdelen fungerar som en observations och bedömningsenhet dit patienter kommer som nyanlända till kliniken för att sedan kunna flyttas till avdelning 60 eller slussas vidare till rätt avdelning. Detta för att kunna placera patienten i rätt miljö som svarar mot patientens specifika omvårdnadsbehov.Avdelning 60 har sammanlagt 14 vårdplatser fördelade i två vårdmiljöer. En del av avdelningen har en högre säkerhet vilket gör att alla patientklientel kan vårdas i denna miljö. Eftersom avdelningen har hög säkerhet är kraven på en omvårdnadsmässig och medicinsk kvalitet extra viktig. Målgruppen på avdelning 59 och 60 är patienter med behov av en mindre vårdmiljö med tydlig struktur och hög säkerhet för att skapa trygghet. En växande målgrupp är kriminalvårdspatienter.Avdelning 61 är en slutenvårdsavdelning som innehar 10 vårdplatser samt 1 akutplats. Patienterna vårdas under olika lagrum antingen dömda till vård alternativt kriminalvård. Huvudinriktning på patientklientel är personlighetsstörningar. Avd 61 arbetar med patienter som har behov av en strukturerad vardag med omvårdnad som kräver en hög riskmedvetenhet. Enheten hanterar stundom akuta förfrågningar såväl som långsiktiga behandlingsinsatser.2021-04-15Som sjuksköterska på kliniken är du omvårdnadsansvarig för ett antal patienter, beroende på avdelning. Kliniken har en väl utvecklad teamorgansation och som sjuksköterska ingår du i team tillsammans med olika professioner för att stödja och motivera patienterna i deras vårdprocess. Arbetsledning är en stor del av det dagliga arbetet. Ibland krävs avdelningsöverskridande arbete där dina insatser behövs på andra avdelningar än din egen.Vi kan erbjuda dig en fantastisk arbetsgrupp där vi har god gemenskap med högt till tak, utmanande arbetsuppgifter och möjlighet till utveckling i arbetsrollen som sjuksköterska.Vi kan även erbjuda möjlighet till vidareutbildning. Just nu erbjuder Rättspsykiatriska regionkliniken utbildning till specialistsjuksköterska i psykiatri. Utöver studier på avancerad nivå kommer arbetsplatsen även att erbjuda spännande studiebesök, både nationellt och internationellt.Du är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet av psykiatri. Som person är du tydlig och trygg i dig själv. Vi ser att du har lätt för att samarbeta samt har en god människosyn. Du är även kreativ och ser lösningar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.I samband med rekryteringen begär vi utdrag ur brotts- och misstankeregistret. Även drogtest görs via vår företagshälsovård. Är du rätt person för oss så satsar vi extra på dig och förutom grundlönen får du ett tillägg på 2000 kr, trivs du hos oss så ökar tillägget till 3000 kr efter två års anställning. Tillägget gäller endast inom Rättspsykiatriska kliniken i Region Kronoberg. Utöver detta så ger vi också en bonus på OB- tillägg man tjänar in under året.Om du tycker att det här verkar intressant är du även välkommen till oss för ett studiebesök där vi kan berätta mer om verksamheten.ÖVRIGTFrågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693.Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-16Region Kronoberg, Rättspsykiatriska Regionkliniken5693782