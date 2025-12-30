Sjuksköterska till hjärtmottagning
2025-12-30
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
Vår enhet växer och vi söker därför vår femte kollega! Vi erbjuder ett kvalificerat och ansvarsfullt arbete på vår hjärtmottagning.
Vårt erbjudande
Läs gärna om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.
Publiceringsdatum2025-12-30Dina arbetsuppgifter
På hjärtmottagningen arbetar vi dagtid 40 timmar per vecka, inga helger eller röda dagar. Du har egna patientbesök där du bland annat följer upp och justerar insatta läkemedelsbehandlingar med olika diagnoser till exempel hjärtsvikt, ischemi och arytmier. Du gör arbetsprover, tolkar långtids-EKG, medverkar vid TEE undersökning och ger telefonrådgivning till de patienter vi har knutna till oss. Vi har även pacemakermottagning. Till mottagningsarbete följer också ett visst mått av administration och du behöver du känna dig bekväm med att arbeta i flera olika system och applikationer.
Vi arbetar aktivt med flera kvalitetsregister inom kardiologi vilket innebär att både registrera och följa upp resultat och göra åtgärder utifrån detta. Förutom att samarbeta inom vårt eget team samverkar vi mycket med vårdgrannar som exempelvis Rehab väst, för att sätta patientens bästa i centrum. Det finns möjlighet att specialisera sig inom olika intresseområden och vi åker på regelbundna utbildningsträffar där vi nätverkar och håller oss uppdaterad inom kardiologin.
Arbetsgrupp
Arbetsgruppen består idag av 4 sjuksköterskor, undersköterska, dietist och du kommer också möta flera av klinikens läkare. Vi har kontinuerlig kontakt i teamet och i gruppen finns bred erfarenhet och mycket kunskap och man delar prestigelöst med sig till andra.
Hela mottagningsenheten består av 10 olika specialistmottagningar som alla har samma chefer, vilket innebär att du totalt kommer få cirka 30 nya kollegor som du delar arbetsplats med och gemensamt har APT, utbildningar och andra aktiviteter tillsammans med.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Då tjänsten kräver hög grad av självständighet och kvalificerad rådgivning ser vi att du behöver ha flera års erfarenhet som sjuksköterska, gärna inom kardiologi. Har du inte arbetat inom det innan ingår hospitering och tjänstgöring på vår hjärtavdelning i lämplig tid i början av din anställning. Det är önskvärt att du har utbildning inom hjärtområdet, har du inte det förutsätter vi att du är intresserad av att läsa en fördjupad kurs på minst 7,5 högskolepoäng under första eller andra året.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift. Talar du fler språk kan detta vara meriterande för tjänsten.
För att trivas och passa in hos oss är det av stor vikt att du kan hantera många olika uppgifter, ha en god prioriteringsförmåga och förmåga att fatta egna beslut och slutföra uppgifter. Dina personliga egenskaper väger tungt i denna rekrytering.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan!
