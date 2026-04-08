Sjuksköterska till hemsjukvården
2026-04-08
Vill du vara en del av vårt team där vi tillsammans skapar förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt? Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Hos oss ingår du i ett team bestående av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och omvårdnadspersonal i de norra delarna av Helsingborg. Vi utgår centralt från Fredriksdal och Dalhemsområdet.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.
Som sjuksköterska hos oss kommer du att bistå med bedömning av den enskildes tillstånd och utifrån det vidta åtgärder. Du samverkar i team såväl internt som externt för att tillgodose den enskildes omvårdnadsbehov. Du ansvarar för att handleda och delegera omvårdnadspersonal samt vara stöd för övriga professioner i teamet.Kvalifikationer
För att gå vidare i rekryteringsprocessen behöver du vara legitimerad sjuksköterska och ha goda kunskaper inom aktuell lagstiftning, exempelvis HSL, SoL och LSS. Vidare behöver du ha goda datorkunskaper och dokumentationsvana. Vi cyklar till våra kunder och därför behöver du kunna cykla. Arbetet kräver även att du har B-körkort.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta inom hemsjukvården.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med människor och möter varje individ utifrån individens behov och önskemål. Du ska vara trygg i dig själv och bekväm med att arbeta självständigt samt att handleda andra. Vidare är du en lösningsfokuserad person som är van vid att prioritera i dina arbetsuppgifter. Du har ett gott bemötande, bidrar till en god arbetsmiljö och har lätt för att samarbeta.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
För att vara rädda om varandras tid och förväntningar önskar vi att du anger löneanspråk i din ansökan.
Löpande urval sker. Tjänsten kan komma att tillsättas under ansökningstiden.
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-120258".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
251 89 HELSINGBORG
För detta jobb krävs körkort.
Helsingborgs stad
Heléne Asp helene.asp@helsingborg.se
