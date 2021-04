Sjuksköterska till Hand- och plastikkirurgiska kliniken - Region Östergötland - Sjuksköterskejobb i Linköping

Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Linköping2021-04-07Söker du ett omväxlande och stimulerande arbete där det finns utrymme för utveckling, vidareutbildning och forskning?Hand- och plastikkirurgiska kliniken med Brännskadecentrum är en region- och riksenhet med omfattande högspecialiserad klinisk verksamhet inom handkirurgi, plastikkirurgi och brännskadevård. Brännskadecentrum är en av Sveriges två nationella enheter för avancerad brännskadevård. Verksamheten består av intensivvård, kirurgisk akutsjukvård och mottagningsvård. Vi är ett stort kompetenscentrum inom sårvård. Hos oss är forskning och undervisning en stor del i vardagen för att uppnå vård i världsklass och skapa en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö. Vi arbetar teambaserat med patienten i fokus och har ett gott samarbete med andra enheter inom Region Östergötland.2021-04-07På hand- och plastikkirurgens vårdavdelning, avdelning 53, möter du ett flertal spännande patientkategorier med olika diagnoser och vårdbehov. Vi arbetar här enligt modellen för patientnära vård för att skapa förutsättningar för våra patienter att kunna vara delaktiga i vårdteamet. Varje vårdteam ansvarar för cirka 5-6 patienter. Arbetet består till stor del av kirurgisk omvårdnad, smärtbehandling och rehabilitering samt att gemensamt driva och utveckla vården framåt kring patienten. Som sjuksköterska ansvarar du för att omvårdnaden i varje given situation håller rätt kvalitet med utgångspunkt från patientens enskilda behov och resurser. I din roll ingår det att leda och fördela det patientnära arbetet samt att verka för ett positivt klimat på arbetsplatsen. Vi arbetar med dagliga avstämningar i teamet för att säkerhetsställa en god och säker vård, ett gott samarbete och ett öppet klimat. Vidare arbetar vi med ansvarsområden, fokusgrupper, ständiga förbättringar och kompetensutveckling.Vi har ett väl utarbetat introduktionsprogram och en anpassad inskolningstid utifrån dina förutsättningar och erfarenheter.Du är legitimerad sjuksköterska, nyutexaminerad eller med erfarenhet inom yrket. Erfarenhet och utbildning inom sårvård, nutrition, smärta, rehabilitering och kirurgi är meriterande för tjänsten. Svenska språkkunskaper i tal och skrift är ett krav.Du är trygg, stabil och har självinsikt samt har förmåga att se relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella. Du har god förmåga att samarbeta och relaterar sig till andra på ett lyhört och smidigt sätt samt lyssnar och kommunicerar. I ditt arbete har du förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt samt sätter upp och håller tidsramar. I din yrkesroll har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar.Anställning och informationVi erbjuder tillsvidaretjänst på 100%. Vi tillämpar individuell schemaplanering enligt poängmodellen.Upplysningar om tjänsten lämnas av:Vårdenhetschef Rebecka Olovsdotter, 010-103 02 78, rebecka.olovsdotter@regionostergotland.se Facklig företrädare för Vårdförbundet är Ellinor Samuelsson, 010-103 11 54, ellinor.samuelsson@regionostergotland.se Sista ansökningsdag är den 2 maj 2021. Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem.Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid. Tjänsten har ID-nummer 20210565.Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som Region Östergötland inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser.Region ÖstergötlandVaraktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-02REGION ÖSTERGÖTLAND5675931