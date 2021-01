Sjuksköterska till flera infektionsavdelningar i Stockholm - Centric Care AB - Sjuksköterskejobb i Stockholm

Centric Care AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm2021-01-22OM UPPDRAGETÄr du legitimerad sjuksköterska som har erfarenhet av akutsjukvård eller infektion och är intresserad av att jobba på en infektionsavdelning i Stockholm? Då vill vi höra ifrån dig redan idag! Det finns möjlighet till att arbeta förmiddag, eftermiddag samt natt. Oavsett om du är intresserad av att jobba heltid eller vill kombinera extrajobb med studier eller annat arbete är du varmt välkommen in med din ansökan.Avdelningen tar in patienter med en bred variation av infektionssjukdomar som bland annat körtelfeber, sepsis, lunginflammation, mag- och tarminfektion, njurinfektion och hud- och mjukdelsinfektion. Just nu vårdas i perioder Coronapatienter på dessa avdelningar så du bör ej vara främmande för arbete med detta.DINA ARBETSUPPGIFTERDu kommer att ha sedvanliga arbetsuppgifter för en sjuksköterska på en infektionsavdelning.DIN PROFILLegitimerad sjuksköterska med minst två års dokumenterad yrkeserfarenhet, helst erfarenhet av infektionssjukvård.Kunskaper i journalsystemet Take Care är en fördel men inte heller ett krav.God svenska i tal och skrift.OM OSSCentric Care har bemannat hälso-och sjukvården sedan år 2000 och är ett av Skandinaviens ledande bemanningsföretag med kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö och Oslo.Vi erbjuder tillfällig och fast bemanning till privat och offentlig hälso- och sjukvård samt inom socialt arbete.Som konsult hos oss erbjuds du några av marknadens bästa lönevillkor, varierande uppdrag, en egen dedikerad kontaktperson samt ett unikt friskvårdsbidrag på upp till 4000kr per kalenderår. Med ett stort antal ramavtal över hela Sverige och Norge kan vi garantera våra anställda uppdrag året om och möjligheten att stanna länge på en och samma arbetsplats.Centric Care är ett auktoriserat bemanningsföretag som är medlem i Almega, Kompetensföretagen. Vi har kollektivavtal med Vårdförbundet, Läkarförbundet, Kommunal, Unionen och Akademikerförbundet.Tillsammans med tjänstepensionsavtal och försäkringsskydd innebär detta en trygghet för dig som medarbetare.Nyfiken på att veta mer om oss? Kontakta oss redan idag.Välkommen!2021-01-22Sista dag att ansöka är 2021-03-05Centric Care AB5537380