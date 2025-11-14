Sjuksköterska till dialysmottagningen
Som sjuksköterska på dialysmottagningen arbetar du med njursjuka patienter som kommer för dialysbehandling 3 till 4 gånger per vecka, ofta under många års tid. Arbetet innebär en nära kontakt med patienterna och mycket arbete med medicinteknisk apparatur.
Som anställd på dialysen ingår du som en viktig del av vår njurmedicinska enhet, vilken ligger i framkant i Sverige. Inom njurmedicin finns mottagningar för hemodialys, njursvikt, peritonealdialys, njurmottagning samt vårdavdelning för njurpatienter.Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
Arbetet på dialysmottagningen kombinerar teknik och omvårdnad på ett unikt sätt med självständigt arbete av patienternas behandling och omvårdnad. Utöver patientarbetet, där varje sjuksköterska har ett särskilt omvårdnadsansvar för ett antal egna patienter, har varje medarbetare också specifika arbetsuppgifter som på ett eller annat sätt syftar till att höja kvaliteten på omvårdnaden och
det medicinska omhändertagandet.
Vi tror på att stärka patienterna genom att göra dem delaktiga i sin vård och jobbar därför med fokus på egenvård. Vi arbetar i grupper med omvårdnadsansvariga sjuksköterskor för en patientsäker vård med hög kvalitet.
Som sjuksköterska ansvarar du för patientens behandling och kommer bland annat arbeta med
• start av dialys
• övervakning under dialys
• urkoppling av dialys.
Hos oss får du
• en personlig anpassad introduktion med en eller två mentorer enligt vårt introduktionsprogram
• arbeta i en trygg arbetsgrupp där det alltid finns någon att rådfråga.
• individuell utvecklingsplan med 8 veckors introduktion.
Vi förväntar oss att du deltar aktivt i verksamhetsutveckling, tar eget ansvar och tillsammans med oss arbetar mot våra mål. Som person är du självgående, flexibel, strukturerad ser helheten och tar hänsyn till det större perspektivet samt har en bra samarbetsförmåga.
I rollen som sjuksköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska.
Har du erfarenhet av arbete med dialys ser vi det som meriterande.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
